Три завдання Умєрова: про що говоритиме з представниками Трампа

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Реклама

Секретар РНБО України Рустем Умєров у четвер, 7 травня, проведе низку зустрічей із представниками президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про три ключові завдання, які стоять перед українським переговірником.

За його словами, першою темою переговорів стане «гуманітарний трек».

Реклама

«Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених», — зазначив Зеленський.

Друге завдання Умєрова полягає в активізації дипломатичного процесу.

«Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву», — наголосив український президент.

Також Рустем Умєров отримав кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці із США

Реклама

«За підсумками сьогоднішніх зустрічей очікую на детальну доповідь», — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров уже прибув до Сполучених Штатів для переговорів з американськими посадовцями.

Новини партнерів