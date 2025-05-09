Трибунал за злочини Росії: Зеленський звернувся до європейських країн

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до представників понад 40 країн у Львові, закликав створити трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

«Це — найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо — відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України — він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити», — заявив президент.

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Глава держави назвав трибунал ключовим механізмом запобігання новим війнам.

«І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам — через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал — трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 діб.