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Триденне перемир’я: у Кремлі зробили заяву про реакцію Трампа
Ушаков стверджує, що Трамп позитивно оцінив пропозицію про травневе перемир’я.
Помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков прокоментував реакцію президента США Дональда Трампа на запропоноване Москвою триденне перемир’я з нагоди 9 травня.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Ушаков сказав, що США знають про пропозицію Росії щодо триденного перемир’я з огляду на День перемоги, який країна-агресорка святкує 9 травня. Помічник диктатора Володимира Путіна зазначив, що Трамп позитивно оцінив цей крок.
Нагадаємо, Трамп назвав пропозицію Путіна щодо триденного перемир’я у травні значним кроком. Президент США також заявив, що обидві сторони прагнуть мирного врегулювання війни.
Зауважимо, 6 травня речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що ініціатива Путіна про перемир’я є актуальною, незважаючи на начебто відсутність реакції з боку Києва. Водночас Пєсков пригрозив, що РФ дасть адекватну відповідь, якщо Україна продовжить спроби ударів у цей період.
Додамо, що Кремль відхилив пропозиції США та України, а згодом Британії та Франції, про повне припинення вогню на 30 днів, наполягаючи на своєму триденному перемир’ї.