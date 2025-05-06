Триденне перемир’я: у Кремлі зробили заяву про реакцію Трампа

Президент Росії Володимир Путін та його помічник Юрій Ушаков / © Associated Press

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Помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков прокоментував реакцію президента США Дональда Трампа на запропоноване Москвою триденне перемир’я з нагоди 9 травня.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Ушаков сказав, що США знають про пропозицію Росії щодо триденного перемир’я з огляду на День перемоги, який країна-агресорка святкує 9 травня. Помічник диктатора Володимира Путіна зазначив, що Трамп позитивно оцінив цей крок.

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Нагадаємо, Трамп назвав пропозицію Путіна щодо триденного перемир’я у травні значним кроком. Президент США також заявив, що обидві сторони прагнуть мирного врегулювання війни.

Зауважимо, 6 травня речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що ініціатива Путіна про перемир’я є актуальною, незважаючи на начебто відсутність реакції з боку Києва. Водночас Пєсков пригрозив, що РФ дасть адекватну відповідь, якщо Україна продовжить спроби ударів у цей період.

Додамо, що Кремль відхилив пропозиції США та України, а згодом Британії та Франції, про повне припинення вогню на 30 днів, наполягаючи на своєму триденному перемир’ї.