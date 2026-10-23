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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Тристоронні переговори щодо України відбудуться у першій половині листопада в Абу-Дабі — Пєсков

Тема зустрічей — питання безпеки для Києва та Москви після виходу на мирне врегулювання.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Тристоронні переговори України, США та РФ планується провести в Абу-Дабі у першій половині листопада.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Тема зустрічей — питання безпеки для Києва та Москви після виходу на мирне врегулювання», — сказав він.

Він додав, що «доцільність спецпосланця від ЄС на переговорах залежить від позиції Брюсселя».

Мирні переговори — останні новини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США, а також готова до зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини.

Тим часом у Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів щодо закінчення війни проти України. В Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

Президент США Дональд Трамп 11 жовтня оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони вже погодилися його дотримуватися.

Своєю чергою у Кремлі зухвало відкинули ініціативу Трампа.

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