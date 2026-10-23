Тристоронні переговори щодо України відбудуться у першій половині листопада в Абу-Дабі — Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Тристоронні переговори України, США та РФ планується провести в Абу-Дабі у першій половині листопада.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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«Тема зустрічей — питання безпеки для Києва та Москви після виходу на мирне врегулювання», — сказав він.

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Він додав, що «доцільність спецпосланця від ЄС на переговорах залежить від позиції Брюсселя».

Мирні переговори — останні новини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США, а також готова до зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини.

Тим часом у Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів щодо закінчення війни проти України. В Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

Президент США Дональд Трамп 11 жовтня оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони вже погодилися його дотримуватися.

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Своєю чергою у Кремлі зухвало відкинули ініціативу Трампа.

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