Тристоронні переговори у Женеві: у США анонсували новий прогрес у підготовці мирної угоди

Спецпосланець США Стів Віткофф / © Associated Press

Тристоронні переговори за участю США, України та Росії тривають, і вже найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Головною метою цих дискусій є досягнення мирної угоди, яка має остаточно завершити війну.

Про це повідомив спецпредставник США Стів Віткофф у мережі X.

Обмін полоненими та роль Трампа

Американський посадовець нагадав про нещодавній масштабний обмін, під час якого додому повернулися 1000 осіб [кількість українських і російських бранців загалом — ред.]. За його словами, цей результат став можливим саме завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавніх тристоронніх зустрічей у Женеві за участю США.

Віткофф підкреслив, що процес детальних мирних обговорень відбувається під безпосереднім керівництвом президента США Дональда Трампа.

«Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значних результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні», — зазначив спецпосланець.

Подальші кроки та очікування

Дипломат додав, що переговорний процес не зупиняється, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес у цих дискусіях.

Він також висловив окрему подяку уряду Швейцарії, який надав майданчик для проведення цих надзвичайно важливих переговорів, та відзначив лідерство Дональда Трампа у просуванні дипломатичного шляху до вирішення конфлікту.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме переговори, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися. Президент запевнив, що пріоритетом для української дипломатії залишається робота, спрямована на закінчення війни.