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Тристороння зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: у Кремлі зробили заяву
Президент США Дональд Трамп може відвідати Пекін у вересні.
Напередодні з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. У Кремлі заявляють, що нічого не знають про це.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
З його слів, наразі Москва не має жодної інформації щодо можливої зустрічі Путіна, Трампом і Сі Цзіньпіном.
“Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі”, - заявив Пєсков.
Як повідомляв The Times, Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. нібито китайський та американський лідери вже обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів. Втім, конкретних дат поки немає.
Аналітик Вень-Ті Сун вважає, що Трамп навряд чи погодиться на такий візит, бо "відчуває себе великою людиною, що має історичне значення". Тому волітиме зустрітися на території США.