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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Тристороння зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: у Кремлі зробили заяву

Президент США Дональд Трамп може відвідати Пекін у вересні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Путін, Трамп і Сі Цзіньпін.

Путін, Трамп і Сі Цзіньпін. / © ТСН.ua

Напередодні з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. У Кремлі заявляють, що нічого не знають про це.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, наразі Москва не має жодної інформації щодо можливої зустрічі Путіна, Трампом і Сі Цзіньпіном.

“Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі”, - заявив Пєсков.

Як повідомляв The Times, Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. нібито китайський та американський лідери вже обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів. Втім, конкретних дат поки немає.

Аналітик Вень-Ті Сун вважає, що Трамп навряд чи погодиться на такий візит, бо "відчуває себе великою людиною, що має історичне значення". Тому волітиме зустрітися на території США.

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