Тристороння зустріч України США та РФ: Sky News розкрило можливі місця та головну тему

Переговори України, США та РФ: де і коли можлива зустріч / © ТСН

Реклама

Місцем проведення наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією можуть стати Абу-Дабі або Швейцарія. Зустріч делегацій може відбутися вже протягом найближчих кількох тижнів.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Реклама

За словами співрозмовника видання, метою переговорного процесу є зустріч на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, для її організації сторонам ще належить виконати чимало роботи.

Реклама

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський раніше називав Абу-Дабі ймовірним місцем проведення тристоронніх зустрічей.

Говорячи про умови для України, глава держави акцентував на гарантіях безпеки. Зокрема, йдеться про збереження сильної армії та забезпечення її фінансування на період щонайменше десяти років.

Окремо Зеленський порушував питання підтримки відновлення України. Також він наголошував, що Росія повинна відповісти за свої дії.

Тристоронні переговори — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Про це він заявив під час онлайн-звернення до Hudson Institute у Вашингтоні, наголосивши на готовності української сторони до переговорів.

Реклама

«Планується зустрітися в першій половині листопада. І, звісно, якомога раніше. Але ми готові зустрітися в будь-який день, хоч завтра. Проте все залежить від росіян», — додав глава держави.

Тим часом у Росії заявили про готовність відновити тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні.

Новини партнерів

Новини партнерів