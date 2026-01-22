ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Політика
Тристороння зустріч України, США та Росії розпочнеться завтра — Зеленський

Переговори в ОАЕ триватимуть декілька днів.

Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться тристороння зустріч України, США та Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами українського лідера, переговори триватимуть декілька днів.

Новина доповнюється
