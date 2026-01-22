- Дата публікації
Тристороння зустріч України, США та Росії розпочнеться завтра — Зеленський
Переговори в ОАЕ триватимуть декілька днів.
У п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться тристороння зустріч України, США та Росії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами українського лідера, переговори триватимуть декілька днів.
