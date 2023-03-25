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Трюдо: Канада та США - партнери, на яких може розраховувати Україна та світ

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Трюдо: Канада та США - партнери, на яких може розраховувати Україна та світ

Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Під час війни з Росією Україна може розраховувати на непохитну підтримку Канади та США.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Канада продовжить твердо підтримувати України усім, що буде необхідно. Разом Канада та США - партнери, на яких може розраховувати Україна та світ”, - сказав Трюдо перед тим, як надати слово для зверненням до парламенту президенту США Джо Байдену.

Він нагадав, що “український народ розраховує на нас”.

“Ми повинні стояти пліч-о-пліч з Україною, надаючи те, що потрібно, скільки потрібно”, - підсумував глава уряду.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у п’ятницю завершив свій дводенний візит до Канади.

Нагадаємо, що Канада заборонила ввезення російської сталі та алюмінію

Також Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни

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Дата публікації
Перегляди
49
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