Трюдо: Канада виділить майже $ 40 мільйонів для гуманітарної допомоги Україні та підтримки розвитку

Трюдо: Канада виділить майже $ 40 мільйонів для гуманітарної допомоги Україні та підтримки розвитку

Це на додачу до кредиту в 120 млн доларів.

Канада додатково виділить 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн дол. США - ред.) на надання гуманітарної допомоги в Україні та впровадження програм з розвитку.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Канада надає до 50 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн дол., про який ми оголосили минулого тижня”, - сказав Трюдо.

Він також закликав Росію знизити напруження та долучитися до змістовного діалог для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації.

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні”, - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Раніше Канада оголосила про продовження на три роки мандату військової тренувальної місії в Україні UNIFIER, а також про подвоєння кількості канадських тренерів й передачу Україні військового нелетального обладнання.

Нагадаємо: у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування отримали понад 12 тисяч українських військових.

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