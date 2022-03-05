Трюдо летить на тиждень до Європи говорити з союзниками, як зупинити війну Росії проти України

Європейське турне прем'єра Канади триватиме від 5 до 11 березня.
Протягом найближчих днів, від 5 до 11 березня, у Європі перебуватиме прем'єр-міністр Канади, "щоб ще більше зміцнити солідарність Канади з нашими європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії до України".
Про це повідомляє пресслужба прем'єра.
"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні значних гуманітарних проблем, які виникають в Україні, а також у зв’язку з втечею біженців з України. Прем’єр-міністр також висуває спільні ключові пріоритети з міжнародними партнерами та союзниками, включно з торгівлею, економічним зростанням, кліматичними діями та правами людини", - ідеться в повідомленні.
З ким зустрічатиметься прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Європі:
- 6 березня – Лондон. Зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Трюдо також матиме аудієнцію у Її Величності Королеви Єлизатети ІІ.
- 8 березня – Рига. Зустріч із прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем. Розглянуть поточні виклики безпеки, заходи НАТО щодо гарантії та стримування, а також обговорять шляхи подальшого зміцнення двосторонніх відносин. Також тут відбудуться зустрічі із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас та прем’єр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте, щоб разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими спільними пріоритетами. Трудо також зустрінеться з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
- Перебуваючи в Латвії, Трюдо зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити відповідь Альянсу на триваючі напади Росії на Україну, непохитну підтримку Канадою східного флангу НАТО та важливість подальшої координації та співпраці між союзниками та партнерами в їхній діяльності.
- Прем’єр-міністр також зустрінеться з військовослужбовцями канадських збройних сил у Латвії в рамках операції "Занепокоєння", щоб подякувати їм за їхню постійну роботу, спрямовану на те, щоб зробити Європу сильнішою та безпечнішою.
- 9 березня – Берлін. Зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Разом лідери обговорюватимуть мир і безпеку в Європі. Трюдо та Шольц також досліджуватимуть шляхи поглиблення двостороннього співробітництва для розширення торгівлі, боротьби зі зміною клімату та розбудови економіки майбутнього, зокрема шляхом переходу до чистої енергії. Трюдо також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- 10 березня – Варшава. Зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорять проблеми безпеки у Східній Європі, питання сотень тисяч біженців з України до Польщі.
"У світлі необґрунтованої та невиправданої агресії Росії проти України Канада працює у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами, захищаючи демократію від авторитаризму та підтримуючи український народ. Ми й надалі стежитимемо за тим, щоб дії Росії не залишилися безкарними", - зазначив Трюдо.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Корисні поради:
- Список корисних українських чатботів, які рятують життя
- Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям через напад РФ
- Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні
- Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу
- Як боротися з окупантами на цифровому фронті: корисні поради
- Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад
- Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради
- Що робити у разі хімічної небезпеки: список порад
- Що робити у разі радіаційної аварії: практичні поради
- Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської
- Як вижити у місті під обстрілами: поради від поліції
- Як запобігти отруєнню під час воєнного стану: поради
- Як заснути, якщо постійна тривога: поради психологині
- Перша допомога під час кровотечі: поради лікаря
- Як впоратися зі стресом під час війни: поради психологині
- Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації
- Як не піддаватися паніці у воєнний час: поради психологині
- Як діяти, щоб вберегти себе від мародерів: поради поліції та Центру протидії дезінформації
- Що робити у разі панічної атаки: поради психологині Світлани Ройз
- "Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога
- Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)
- Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців
- Поради, які допоможуть домашнім тваринам менше хвилюватися під час повітряної тривоги
- Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю: поради психологині
- Як впоратися з тривогою - поради психологині
- Як не панікувати: 4 прості поради психологині
- Як подолати тривогу під час війни: поради ДСНС
- Що робити українцям, які опинилися за кордоном: поради від МЗС
- Поради батькам: дитяча психологиня розповіла, що говорити дітям під час війни
- Якщо відключать інтернет: поради як залишатися на зв’язку у разі надзвичайної ситуації
- Як подолати паніку в умовах надзвичайних ситуацій: поради психологині