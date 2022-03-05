Трюдо летить на тиждень до Європи говорити з союзниками, як зупинити війну Росії проти України

Трюдо летить на тиждень до Європи говорити з союзниками, як зупинити війну Росії проти України

Європейське турне прем'єра Канади триватиме від 5 до 11 березня.

Протягом найближчих днів, від 5 до 11 березня, у Європі перебуватиме прем'єр-міністр Канади, "щоб ще більше зміцнити солідарність Канади з нашими європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії до України".

Про це повідомляє пресслужба прем'єра.

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні значних гуманітарних проблем, які виникають в Україні, а також у зв’язку з втечею біженців з України. Прем’єр-міністр також висуває спільні ключові пріоритети з міжнародними партнерами та союзниками, включно з торгівлею, економічним зростанням, кліматичними діями та правами людини", - ідеться в повідомленні.

З ким зустрічатиметься прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Європі:

6 березня – Лондон . Зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Трюдо також матиме аудієнцію у Її Величності Королеви Єлизатети ІІ.

. Зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Трюдо також матиме аудієнцію у Її Величності Королеви Єлизатети ІІ. 8 березня – Рига. Зустріч із прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем. Розглянуть поточні виклики безпеки, заходи НАТО щодо гарантії та стримування, а також обговорять шляхи подальшого зміцнення двосторонніх відносин. Також тут відбудуться зустрічі із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас та прем’єр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте, щоб разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими спільними пріоритетами. Трудо також зустрінеться з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Зустріч із прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем. Розглянуть поточні виклики безпеки, заходи НАТО щодо гарантії та стримування, а також обговорять шляхи подальшого зміцнення двосторонніх відносин. Також тут відбудуться зустрічі із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас та прем’єр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте, щоб разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими спільними пріоритетами. Трудо також зустрінеться з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Перебуваючи в Латвії, Трюдо зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити відповідь Альянсу на триваючі напади Росії на Україну, непохитну підтримку Канадою східного флангу НАТО та важливість подальшої координації та співпраці між союзниками та партнерами в їхній діяльності.

Прем’єр-міністр також зустрінеться з військовослужбовцями канадських збройних сил у Латвії в рамках операції "Занепокоєння", щоб подякувати їм за їхню постійну роботу, спрямовану на те, щоб зробити Європу сильнішою та безпечнішою.

9 березня – Берлін . Зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Разом лідери обговорюватимуть мир і безпеку в Європі. Трюдо та Шольц також досліджуватимуть шляхи поглиблення двостороннього співробітництва для розширення торгівлі, боротьби зі зміною клімату та розбудови економіки майбутнього, зокрема шляхом переходу до чистої енергії. Трюдо також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

. Зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Разом лідери обговорюватимуть мир і безпеку в Європі. Трюдо та Шольц також досліджуватимуть шляхи поглиблення двостороннього співробітництва для розширення торгівлі, боротьби зі зміною клімату та розбудови економіки майбутнього, зокрема шляхом переходу до чистої енергії. Трюдо також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 10 березня – Варшава. Зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорять проблеми безпеки у Східній Європі, питання сотень тисяч біженців з України до Польщі.

"У світлі необґрунтованої та невиправданої агресії Росії проти України Канада працює у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами, захищаючи демократію від авторитаризму та підтримуючи український народ. Ми й надалі стежитимемо за тим, щоб дії Росії не залишилися безкарними", - зазначив Трюдо.