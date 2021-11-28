Трюдо: надто довго масові злочини Голодомору приховувалися від світу та заперечувалися

Трюдо: надто довго масові злочини Голодомору приховувалися від світу та заперечувалися

Організований Сталіним Голодомор мав на меті встановити повний контроль над Україною

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у День пам’яті жертв Голодомору закликав співгромадян згадати про значний внесок української діаспори у зміцнення країни.

Про це пише Укрінформ.

"Надто довго масові злочини Голодомору приховувалися від світу та заперечувалися. Нині кожен з нас відповідальний за те, аби не допустити забуття цієї темної сторінки історії та продовжувати боротьбу за права людини й демократію, коли вони перебувають під загрозою", - сказав він.

Політик наголосив, що організований Сталіним Голодомор мав на меті встановити повний контроль над Україною, зламати волю людей та стерти їхню ідентичність, проте українці вистояли.

"Витривалість українського народу, збереження своєї культури, мови й ідентичності є підтвердженням його мужності й сили", - зауважив очільник уряду Канади.

Трюдо закликав співгромадян вшанувати жертв Голодомору та згадати про значний внесок українських канадців у зміцнення країни. "Я також підтверджую непохитну відданість Канади суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - підсумував прем’єр-міністр.

Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - ще у 2008 році. Відтоді в Канаді на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодомору.

Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

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