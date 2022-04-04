Трюдо переконує, що російський режим буде покараний за вбивства цивільних в Україні

Його підтримала і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Канада зробить усе можливе, щоб Росія понесла відповідальність за вчинені нею в Україні масові криваві злочини проти українців.
Про це у сервісі мікроблогів Twitter написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
On condamne fermement le meurtre de civils en Ukraine et on reste déterminés à exiger des comptes du régime russe. On continuera de faire tout notre possible pour soutenir les Ukrainiens. Les responsables de ces attaques délibérées et effroyables seront traduits en justice. https://t.co/Vc28bOfP8H— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 3, 2022
“Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних в Україні і залишаємося налаштовані притягнути російський режим до відповідальності. Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям”, - зауважив Трюдо.
Його підтримала й міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
“Інформація про безглузді вбивства безневинних цивільних в Україні, в тому числі у Бучі, шокує. Канада докладе усіх можливих зусиль, в тому числі розслідуючи воєнні злочини, аби упевнитися, що винуватці понесуть відповідальність”, - написала вона у соцмережі.
Додамо, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.
Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.
Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.
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