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Трюдо пояснив, чому Канада повернула Німеччині газову турбіну для Nord Stream

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Трюдо пояснив, чому Канада повернула Німеччині газову турбіну для Nord Stream

Фото: Associated Press

Рішення повернути Німеччині газову турбіну для Nord Stream було дуже складним для Канади.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Ми продовжимо запроваджувати все сильніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам”, - сказав Трюдо.

Мовляв, повернення турбіни дозволить упевнитися, що “у Європі не лише уряди, а й населення незмінно та щедро підтримують Україну”.

Водночас Канада залишається одним із найбільших союзників та друзів України.

“Ми надали економічну допомогу на мільярди доларів, значний арсенал. І ми не єдині в цьому. Європейські країни, особливо Німеччина, суттєво посилили свої зусилля із підтримки України”, - зазначив прем’єр-міністр.

Рішення було прийнято попри заперечення уряду України, а також великої української діаспори в Канаді. Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також із Міжнародним енергетичним агентством.

Раніше Володимир Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових.

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