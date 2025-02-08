Трюдо заявив, що бажання Трампа анексувати Канаду "є реальним"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив посадовцям, які зібралися на економічному саміті, що він вважає, що бажання президента США Дональда Трампа анексувати північну країну "є реальним" через велику кількість найважливіших корисних копалин.

Про це пише Bloomberg і Toronto Star.

Трюдо зробив заяву перед десятками бізнес-лідерів і політиків, які зібралися в Торонто, щоб обговорити, як Канада може диверсифікувати торгівлю від США, враховуючи тарифні погрози Трампа. Ці коментарі підтвердив високопоставлений урядовець, який побажав залишитися невідомим під час обговорення закритої зустрічі.

Після свого обрання Трамп неодноразово заявляв, що Канада може уникнути мит, ставши 51-м штатом. Хоча спочатку уряд Трюдо сприйняв цей коментар як жарт, слова набули більш загрозливого відтінку після того, як у січні Трамп пообіцяв застосувати "економічну силу", щоб змусити Канаду до союзу, і відкинути кордон як "штучно проведену лінію".

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Канада багата на майже три десятки найважливіших корисних копалин, які необхідні для сучасних технологій, включаючи мобільні телефони, акумулятори електромобілів і оборонні програми. Цього тижня міністр природних ресурсів країни Джонатан Вілкінсон перебував у Вашингтоні, округ Колумбія, закликаючи США співпрацювати з Канадою в гірничодобувних проєктах, щоб подолати домінування Китаю в цьому секторі.

"Вони добре знають про наші ресурси, про те, що ми маємо, і дуже хочуть отримати з них вигоду. Але Трамп має на увазі, що один із найпростіших способів зробити це — поглинути нашу країну. І це справжня річ", — резюмував Трюдо.

Нагадаємо, кандидат у прем'єри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу. Христя Фріланд планує використати контртарифи для економічного тиску на США.

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