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Трюдо знову прилетить до Європи, аби узгодити реакцію на російське вторгнення до України

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Трюдо знову прилетить до Європи, аби узгодити реакцію на російське вторгнення до України

Associated Press

Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо знову полетить до Бельгії, аби залучити лідерів ЄС, НАТО та G7 до підтримання погодженої реакції на російське незаконне та невиправдане вторгнення до України. 

Про це заявили в офісі глави уряду Канади, - пише Укрінформ. 

Зазначається, що Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня. 

Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО та зустрінеться із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 

“Прем’єр-міністр продовжить регулярно спілкуватися зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет й територіальну цілісність від цього незаконного й невиправданого вторгнення”, - заявили в Канаді. 

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