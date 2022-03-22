Трюдо знову прилетить до Європи, аби узгодити реакцію на російське вторгнення до України

Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо знову полетить до Бельгії, аби залучити лідерів ЄС, НАТО та G7 до підтримання погодженої реакції на російське незаконне та невиправдане вторгнення до України.
Про це заявили в офісі глави уряду Канади, - пише Укрінформ.
Зазначається, що Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня.
Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО та зустрінеться із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
“Прем’єр-міністр продовжить регулярно спілкуватися зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет й територіальну цілісність від цього незаконного й невиправданого вторгнення”, - заявили в Канаді.
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