Трюдо знову прилетить до Європи, аби узгодити реакцію на російське вторгнення до України

Трюдо знову прилетить до Європи, аби узгодити реакцію на російське вторгнення до України

Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо знову полетить до Бельгії, аби залучити лідерів ЄС, НАТО та G7 до підтримання погодженої реакції на російське незаконне та невиправдане вторгнення до України.

Про це заявили в офісі глави уряду Канади, - пише Укрінформ.

Зазначається, що Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня.

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Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО та зустрінеться із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Прем’єр-міністр продовжить регулярно спілкуватися зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет й територіальну цілісність від цього незаконного й невиправданого вторгнення”, - заявили в Канаді.

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