Мир уже скоро? : що розповів Віткофф Трампові про переговори в ОАЕ

Дональд Трамп і Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпосланець президента США Трампа Стів Віткофф заявив, що в мирному процесі по Україні досягнуто значного прогресу.

Про це він сказав на засіданні кабінету міністрів у Білому домі після того, як йому дав слово Дональд Трамп.

«Українці заявили, що останнім часом — від часів Женеви — ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки цього конфлікту. Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п’ять російських генералів разом з Джаредом, мною і Деном Дрісколлом. І ми вважаємо, що серйозно просунулися. Переговори продовжаться приблизно за тиждень, але між сторонами відбувається багато позитивного під час обговорення земельної угоди», — зазначив Віткофф.

За його словами, зараз тривають обговорення територіальної угоди. Також майже завершені угода про гарантії безпеки та «угода про процвітання України».

«Думаю, що українці зараз сподівються, що ми скоро укладемо мирну угоду», — додав представник Трампа.

Віткофф не втратив нагоди підлеститися до Трампа та заявив про «ключовий вплив» президента США на перебіг переговорів.

«Українці не вірили, що це можливо. Росіяни роблять те, чого від них, можливо, багато хто не очікував, і я вважаю, що все це завдяки вашому сильному духу», — сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України. Раніше в Мережі з’явилися повідомлення російських пропагандистів про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я».

Нагадаємо, що 24 січня в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.