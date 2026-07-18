Тривожний дзвінок для Путіна: економіка РФ демонструє спад і увійшла в небезпечну фазу

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль дорого платить за війну. Пріоритет воєнних зусиль Москви призвела до того, що економіка РФ подає дедалі більше сигналів про кризу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Пріоритет у воєнних зусиль Кремля в Україні та неоптимальна економічна політика провокують ширший економічний спад в РФ», — йдеться у звіті.

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Композитний індекс Московської біржі (IMOEX) 16 липня обвалився на 4,24% — до близько 2022 пунктів. Це стало найрізкішим одноденним падінням від вересня 2022 року. Уже наступного дня негативна тенденція продовжилася: до завершення основної торгової сесії індекс опустився до 1958 пунктів.

На цьому тлі акції державного банку ВТБ втратили ще 6% вартості та впали до історичного мінімуму — 57,8 рубля за акцію. Водночас Центробанк РФ повідомив про різке погіршення ділового клімату: у липні відповідний індикатор знизився до мінус 3,6 пункта — це найгірший показник від квітня 2022-го і навіть нижчий, ніж після оголошення часткової мобілізації восени того ж року.

Індекс економічної активності (ІБК) — це щомісячний показник економічної активності в РФ. Його розробили, щоб показати, як підприємства оцінюють свої поточні економічні умови.

В ІSW зауважують, що економіка Росії, ймовірно, переживає фінансовий спад, який виходить за межі нещодавньої нестачі палива в країна і на окупованих територіях на тлі ударної кампанії України проти російських НПЗ та паливної інфраструктури.

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«Акцент Росії на підтримці воєнних зусиль та розбудові своєї оборонно-промислової бази протягом усієї війни частково призвів до багатьох поточних економічних проблем країни-агресорки. Зокрема, збільшення і нестійкі воєнні витрати, зростання інфляції, значна нестача робочої сили в будівельній галузі та сфері послуг, а також скорочення суверенного фонду добробуту», — йдеться у звіті.

Американські аналітики зауважують, що девальвація російських державних банків, а також поточна та ескалаційна кампанія націоналізації в Росії стримують зацікавлені сторони від інвестування в російську Російської Федерації.

Ці фактори, йдеться у звіті, включаючи цензурну кампанію Росії з контролю доступу до Інтернету, яка впливає на здатність росіян вести бізнес, ймовірно, також мають негативний вплив на економічні показники країни який Кремль не зможе належним чином вирішити в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Економіка Росії тріщить — останні новини

У Росії бензиновий колапс перейшов на новий рівень. Після загострення енергетичної кризи через атаки українських дронів по НПЗ власники АЗС почали розпродавати їх. Зокрема, вартість однієї заправки, виставленої на продаж, коливається від одного до 150 млн рублів ($1,9 млн).

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Тим часом російські еліти масово кидають Путіна і виводять свої активи за кордон, щоб захистити свої фінансові активи від економічних ризиків всередині Росії. Водночас анілітики ISW зауважують, що економіка країни-агресорки далі демонструє зростальне навантаження через воєнні зусилля і структурні проблеми, що впливають на економічне зростання, інфляцію та банківський сектор.

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