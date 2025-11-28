Тривожний сигнал для України: Рубіо може проігнорувати саміт НАТО

Держсекретар СШАМарко Рубіо / © Associated Press

У дипломатичних колах назріває несподіваний поворот, який може стати тривожним сигналом для європейських партнерів та Києва. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо планує пропустити важливу зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, що має відбутися у Брюсселі 3 грудня.

Про це пише інформаційне агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців.

Така відсутність головного американського дипломата на ключовому трансатлантичному зібранні є вкрай рідкісною подією, особливо в такий напружений момент, коли на кону стоїть доля мирного плану для України та єдність Альянсу.

Хто поїде замість Рубіо і чому це дивно

За інформацією джерел, замість очільника Держдепу Вашингтон представлятиме його заступник Крістофер Ландо. Офіційна причина такого рішення наразі не розголошується, і хоча плани Рубіо теоретично можуть змінитися в останню секунду, сам факт такої заміни є безпрецедентним.

Зазвичай держсекретарі США майже ніколи не пропускають подібні заходи, адже Вашингтон є де-факто лідером Альянсу. Востаннє схожа ситуація виникала у 2017 році за часів Рекса Тіллерсона, проте тоді зустріч перенесли, щоб підлаштуватися під його графік.

Особливу увагу привертає фігура заступника, який має поїхати до Брюсселя. Крістофер Ландо, який представлятиме США, раніше відзначився досить скептичним ставленням до військового блоку. Журналісти нагадують, що у червні він опублікував (а згодом видалив) допис у соцмережі X, де ставив під сумнів необхідність існування НАТО. Такий бекграунд представника США може додати напруги у діалог із європейськими союзниками, які й так стурбовані риторикою Дональда Трампа щодо фінансування оборони.

Занепокоєння щодо «мирного плану» та реакція Держдепу

Відсутність Рубіо припадає на критичний момент для України. Зараз Київ та Вашингтон намагаються узгодити позиції щодо суперечливого плану президента Трампа з припинення війни. Європейські дипломати скаржаться, що їх фактично усувають від процесу переговорів, а побоювання щодо нав’язування Україні невигідної угоди лише посилилися після витоку в медіа чернетки «плану з 28 пунктів». Ситуацію ускладнює і внутрішня політична турбулентність в Україні, зокрема гучна відставка очільника ОПУ Андрія Єрмака.

У Держдепі відмовилися коментувати причини потенційної відсутності Рубіо, проте спробували запевнити, що Альянс був «повністю відновлений» за часів адміністрації Трампа. Речник відомства у коментарі журналістам наголосив на ефективності нинішньої зовнішньої політики Вашингтона.

«Історичні зовнішньополітичні досягнення цієї адміністрації всього за 10 місяців говорять самі за себе», — заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на пропозицію США про мирну угоду, в якій ішлося про фактичну заборону вступу України до Альянсу. Він наголосив, що Росія не є членом НАТО і не має вето на його розширення та приєднання України.