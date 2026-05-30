Тривожний сигнал для Європи: Пентагон хвалить Китай і демонстративно ігнорує Тайвань

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Під час виступу на азійському безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі очільник Пентагону Піт Гегсет зробив низку гучних заяв, які демонструють новий зовнішньополітичний курс Вашингтона.

Про зміну пріоритетів американської адміністрації повідомляє видання Bloomberg.

Критика Європи та похвала союзників в Азії

Міністр оборони США окремо відзначив таких союзників, як Південна Корея, Японія та Філіппіни, за те, що вони «активізували» свої зусилля у сфері оборони. Водночас він різко розкритикував європейські країни, заявивши, що вони «відкрили свої кордони та спустошили свої армії».

За словами Гегсета, азійський погляд на Америку є набагато прагматичнішим і зрозумілішим, ніж в інших регіонах. Він наголосив, що партнерство в Азії базується на «конкретному збігу національних інтересів», а не на «ідеалістичних цінностях».

На тлі цієї риторики очікується, що Вашингтон може скоротити підтримку європейського континенту. Зокрема, президент США Дональд Трамп уже оголосив про виведення 5 000 військовослужбовців з Німеччини та висловив розчарування через те, що такі країни, як Італія, не надають доступу до своїх баз для проведення американських операцій.

Крім того, Іспанія, яка викликала особливе роздратування Трампа, стала єдиною країною, що отримала звільнення від нової цілі НАТО щодо витрат на оборону на рівні 5%. Це породило чутки, що США можуть скоротити свою присутність на базах Рота або Морон. Наразі в Європі дислокується близько 85 000 американських військових.

Попри це, голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне спробував применшити напруженість, заявивши, що жодної «драми» у відносинах зі США немає, і Альянс уже відреагував на вимоги щодо збільшення військових витрат.

Зближення з Китаєм та «забутий» Тайвань

Гегсет підкреслив важливість «міжособистісної дипломатії» між Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном після їхньої нещодавньої зустрічі в Пекіні. Він також використав термін «конструктивна стратегічна стабільність», який з’явився саме за підсумками цього саміту. Як зазначив професор Токійського університету Дайсуке Каваї, використання цього терміну свідчить про пом’якшення позиції Вашингтона щодо Китаю і може викликати занепокоєння у деяких країн регіону.

Однак найбільшою несподіванкою стало те, що очільник Пентагону у своїй підготовленій промові жодного разу не згадав про Тайвань — головну «червону лінію» у відносинах між двома наддержавами. Це стало першим подібним упущенням з боку міністра оборони США на форумі в Сінгапурі щонайменше за останнє десятиліття.

Для порівняння: минулого року сам Гегсет згадував Тайвань щонайменше п’ять разів у своїй промові. Його попередник Ллойд Остін згадував цей глобальний центр виробництва чипів п’ять разів у 2023 році та один раз роком раніше.

Журналісти нагадують, що під час зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін попередив Трампа: неправильне поводження з тайванським питанням може призвести до зіткнень. Після цього американський лідер відклав схвалення пакета озброєнь для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів, який передбачав значне посилення протиповітряної оборони.

Пізніше Гегсет пояснив журналістам, що позиція США щодо Тайваню залишається незмінною, а змінилося лише те, «як ми про це говоримо». Він назвав цей оновлений підхід до острова «сильним, тихим, але чітким». Крім того, міністр наголосив, що затримку пакета озброєнь для Тайваню слід відокремити від питання забезпечення боєприпасами, адже американські запаси наразі у відмінному стані.

Інцидент із китайським делегатом та ситуація на Близькому Сході

Під час форуму Гегсет також звернувся з теплими словами до свого китайського колеги, міністра оборони Дун Цзюня, який другий рік поспіль пропускає цей захід. Гегсет висловив надію на майбутні зустрічі та спілкування.

В один із моментів китайський делегат Ван Дун з Пекінського університету попросив американського міністра прокоментувати нещодавню заяву командувача Збройних сил США в Кореї Ксав’єра Брансона, який у подкасті назвав Південну Корею «кинджалом у серці Азії». Пекін розцінив ці слова як ворожі та агресивні. Брансон, який сидів у залі, особисто і дуже стримано відповів делегату, пояснивши, що його коментар стосувався зміни перспектив у регіоні, і закликав китайського представника прослухати його промову повністю.

Також під час заходу міністр оборони США не надав жодної нової інформації щодо переговорів з Іраном або ракетного удару, внаслідок якого постраждали кілька американців. Він лише зазначив, що Вашингтон готовий посилити боротьбу, якщо лідери Тегерана намагатимуться отримати ядерну зброю, і підтвердив, що військово-морська блокада Ормузької протоки залишається чинною.

Нагадаємо, Гегсет заінтригував заявою про Україну. Очільник Пентагону запевнив, що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню.

