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Царьов "розгадав" таємницю виверження вулкана в Росії: що це було
Царьов заявив, що виверження вулкана на Камчатці — це справа рук США та українських безпілотників.
Колишній народний депутат України-втікач Олег Царьов, відомий своєю проросійською позицією, вкотре привернув увагу абсурдними заявами. Після перегляду інтерв’ю з очільником ГУР Кирилом Будановим, Царьов дійшов до неочікуваного висновку.
Ця заява потрапила у відео в ТікТок.
Він заявив, що нещодавнє виверження вулкана на Камчатці є нічим іншим, як «спецоперацією США» та «результатом удару українських БпЛА». Ця заява швидко стала предметом жартів та обговорень у мережі.
«Не виключено, що виверження вулкану на Камчатці це результат удару українських БПЛА. Я прослухав інтервʼю Буданова і зробив висновок, що це спецоперація США» — заявив Царьов.
У коментарях люди висміяли політика. Деякі користувачі жартують, що Царьову «більше не наливати».
Нагадаємо, у ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8, який викликав цунамі висотою до 4 метрів.
Потужний землетрус магнітудою понад 7 балів сколихнув Камчатський півострів 30 липня і став одним із найсильніших, коли-небудь зафіксованих у цьому регіоні.