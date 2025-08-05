Царьов "розгадав" таємницю виверження вулкана в Росії: що це було

Олег Царьов / © УНІАН

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Колишній народний депутат України-втікач Олег Царьов, відомий своєю проросійською позицією, вкотре привернув увагу абсурдними заявами. Після перегляду інтерв’ю з очільником ГУР Кирилом Будановим, Царьов дійшов до неочікуваного висновку.

Ця заява потрапила у відео в ТікТок.

Він заявив, що нещодавнє виверження вулкана на Камчатці є нічим іншим, як «спецоперацією США» та «результатом удару українських БпЛА». Ця заява швидко стала предметом жартів та обговорень у мережі.

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«Не виключено, що виверження вулкану на Камчатці це результат удару українських БПЛА. Я прослухав інтервʼю Буданова і зробив висновок, що це спецоперація США» — заявив Царьов.

У коментарях люди висміяли політика. Деякі користувачі жартують, що Царьову «більше не наливати».

Коментарі під відео. / © Скріншот

Нагадаємо, у ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8, який викликав цунамі висотою до 4 метрів.

Потужний землетрус магнітудою понад 7 балів сколихнув Камчатський півострів 30 липня і став одним із найсильніших, коли-небудь зафіксованих у цьому регіоні.