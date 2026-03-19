"Це більше неможливо терпіти": Берлін висунув ультиматум Орбану через блокування €90 млрд для України

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у закритому режимі жорстко попередив Будапешт про наслідки, тоді як ЄС готується до «фінальної битви» з Віктором Орбаном на саміті в Брюсселі.

У четвер, 19 березня, лідери Європейського Союзу збираються на вирішальний саміт, який може стати «останнім боєм» угорського прем’єра Віктора Орбана. На кону — життєво важливий кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро, який Будапешт знову погрожує заблокувати, повідомляє Politico.

«Так тривати не може»

За лаштунками дипломатичних зустрічей у Брюсселі панує безпрецедентна напруга. За даними джерел, під час засідання міністрів закордонних справ на початку цього тижня очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль прямо заявив угорській стороні, що їхня тактика обструкціонізму перейшла всі межі.

Дипломати описують виступ німецького міністра як «дуже прямий і чіткий», що не залишає сумнівів: терпіння Берліна вичерпано, а поведінку Угорщини більше неможливо толерувати. Інші міністри були ще різкішими у розмові з Петером Сійярто, залишивши угорського колегу «приголомшеним».

«Прем’єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно перевіряє межі того, що готові терпіти інші держави-члени. Так тривати не може», — заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Кредит на €90 млрд: заручник передвиборних ігор

Орбан вирішив заблокувати виділення Україні допомоги, яку він сам схвалив ще у грудні. Цього разу причиною став конфлікт навколо нафтопроводу «Дружба». Аналітики пов’язують таку радикалізацію з наближенням виборів в Угорщині (12 квітня), де Орбан наразі програє своєму супернику Петеру Мадяру на 9 відсоткових пунктів.

У Брюсселі вважають, що Орбан свідомо йде на конфронтацію, щоб підігріти власний передвиборчий наратив про «боротьбу з Брюсселем». Проте цього разу відповідь може бути набагато жорсткішою.

Швеція вже офіційно заявила про готовність підтримати позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

Європейська Рада розглядала можливість позову проти Будапешта за порушення принципу «щирої співпраці».

Розглядаються варіанти ще суворішої прив’язки коштів ЄС для Угорщини до дотримання принципу верховенства права.

Дилема для Зеленського та ЄС

Ситуація ускладнюється тим, що на саміт запрошений президент України Володимир Зеленський. Якщо лідерам не вдасться розблокувати кредит через шантаж Орбана, це викличе законне обурення Києва.

«Ми просто чекаємо на результати виборів в Угорщині. Після цього обов’язково наступить розплата», — резюмував один із європейських дипломатів.

«Нафтовий шантаж» та умови Будапешта: що передувало конфлікту

Нагадаємо, у ЄС почався «бунт» проти Орбана через Україну. Видання The Guardian пише, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнеться з тиском з боку інших лідерів ЄС, щоб припинити блокування життєво важливого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України через політичну суперечку щодо нафтопроводу.

Раніше Угорщина назвала умову, за якої не блокуватиме допомогу Україні від ЄС. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо розблокування кредиту ЄС для України, доки Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Очільник угорського уряду назвав ситуацію «нафтовою блокадою» та звинуватив українську владу у втручанні у внутрішні вибори.