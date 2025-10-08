ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

«Це божевілля»: Трамп розповів про втрати військових за тиждень війни Росії проти України

Трамп висловив занепокоєння масштабом втрат.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у вівторок.

Під час виступу Трамп висловив занепокоєння масштабом втрат і назвав ситуацію «божевіллям».

«Ви знаєте, відбуваються події щодо Росії, України. Це те, що минулого тижня, Марку, загинуло 7 812 людей. Солдати. Здебільшого солдати. Але 7000 — більше 7000 — майже 8000 солдатів загинули. Це божевілля», — сказав Трамп.

Він також зазначив, що очікував швидшого завершення війни і висловив розчарування президентом РФ.

«Я думав, що це буде одне з найпростіших рішень. Я дуже добре ладнаю з Путіним. І я дуже розчарований у ньому, бо думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, складніше, ніж Близький Схід», — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп знову заявив, що Путін його «дуже розчарував», і порівняв Україну з Близьким Сходом.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «певною мірою» ухвалив рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie