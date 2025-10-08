«Це божевілля»: Трамп розповів про втрати військових за тиждень війни Росії проти України

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у вівторок.

Під час виступу Трамп висловив занепокоєння масштабом втрат і назвав ситуацію «божевіллям».

Реклама

«Ви знаєте, відбуваються події щодо Росії, України. Це те, що минулого тижня, Марку, загинуло 7 812 людей. Солдати. Здебільшого солдати. Але 7000 — більше 7000 — майже 8000 солдатів загинули. Це божевілля», — сказав Трамп.

Він також зазначив, що очікував швидшого завершення війни і висловив розчарування президентом РФ.

«Я думав, що це буде одне з найпростіших рішень. Я дуже добре ладнаю з Путіним. І я дуже розчарований у ньому, бо думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, складніше, ніж Близький Схід», — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп знову заявив, що Путін його «дуже розчарував», і порівняв Україну з Близьким Сходом.

Реклама

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «певною мірою» ухвалив рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.