- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
«Це брехня»: у ЦПД заперечили слова Пєскова, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським
Заяви Кремля про готовність до переговорів з Україною не відповідають дійсності та спрямовані на зовнішню аудиторію.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков робить неправдиві заяви щодо нібито готовності диктатора Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, одразу після заяви про «готовність» російська сторона озвучує умови, які є неприйнятними для України.
«Пєсков бреше. Тому що Путін не готовий до зустрічі із Зеленським, оскільки після слів Пєскова про „готовність“ він одразу ж висунув нереалістичні умови, натякнувши на виведення військ із Донбасу, якого не буде», — пише Коваленко.
Він наголосив, що такі заяви свідчать про відсутність реального наміру завершувати війну.
За оцінкою керівника ЦПД, Росія має намір продовжувати бойові дії, а подібні меседжі спрямовані насамперед на західну аудиторію.
«Вони просто знову роблять вигляд перед західною аудиторією, що готові до завершення війни, але це брехня», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що речник диктатор Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність диктатора Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Ми раніше інформували, що Путін вкотре підтвердив намір продовжувати війну проти України до повного виконання своїх загарбницьких завдань.