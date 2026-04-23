«Це брехня»: у ЦПД заперечили слова Пєскова, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков робить неправдиві заяви щодо нібито готовності диктатора Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, одразу після заяви про «готовність» російська сторона озвучує умови, які є неприйнятними для України.

«Пєсков бреше. Тому що Путін не готовий до зустрічі із Зеленським, оскільки після слів Пєскова про „готовність“ він одразу ж висунув нереалістичні умови, натякнувши на виведення військ із Донбасу, якого не буде», — пише Коваленко.

Він наголосив, що такі заяви свідчать про відсутність реального наміру завершувати війну.

За оцінкою керівника ЦПД, Росія має намір продовжувати бойові дії, а подібні меседжі спрямовані насамперед на західну аудиторію.

«Вони просто знову роблять вигляд перед західною аудиторією, що готові до завершення війни, але це брехня», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що речник диктатор Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність диктатора Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

