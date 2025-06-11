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«Це буде фінал»: дипломат Чалий заявив, що Путін спробує підняти градус напруги
Диктатор Путін після провалів на фронті, ймовірно, спробує об’єднати країну навколо себе, піднявши градус напруги.
Диктатор Путін після успішних операцій ЗСУ та українських спецслужб може вдатися до ще більш агресивних кроків.
Про це заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий в етері Еспресо.
«Я думаю, що вони зараз будуть приймати рішення. Путін спробує розділити відповідальність, підняти ще планку, ще вище. І оце підняття планки — це буде фінал. Це буде фінал. Я не знаю, яким шляхом вони підуть, але це логічно», — заявив Чалий.
Він додав, що Путін прагне знову «показати, що він там царь», і об’єднати навколо себе еліти та населення. Задля цього, за словами дипломата, у Кремля є три можливі варіанти дій.
«У них три варіанти по суті. Перший варіант — мобілізація країни, ну відповідно повна мобілізація. 300 тисяч додаткових вони хотіли б у такому випадку. Другий варіант — це ядерні знов погрози, розігрування цієї карти погроз зброєю масового знищення», — зазначив він.
Однак Чалий переконаний, що всі ці сценарії — лише політична гра.
«І третій варіант — це продовження підходів тих, що були, але запевнення, що „20 років ми будемо воювати“, скільки завгодно. Але вся країна єдина, вона буде це робити, невідомо чому, правда. І все це буде блефом. Але, на жаль, не блефом на наступний період, який, на мій погляд, уже є критичним не тільки для України, а й для Росії», — пояснив дипломат.
За його словами, найбільш напружений період — це осінь і весна, який Чалий називає «вікном можливостей».
«Це не значить, що точно війну можна так зупинити, але точно є велике вікно можливостей», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Росія не потребує повного відновлення збройних сил, щоб становити реальну загрозу країнам НАТО.
Ми раніше інформували, що Кремль натякає на готовність до переговорів зі США в обмін на поступки щодо України.