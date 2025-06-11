«Це буде фінал»: дипломат Чалий заявив, що Путін спробує підняти градус напруги

Валерій Чалий / © Голос Америки

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Диктатор Путін після успішних операцій ЗСУ та українських спецслужб може вдатися до ще більш агресивних кроків.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий в етері Еспресо.

«Я думаю, що вони зараз будуть приймати рішення. Путін спробує розділити відповідальність, підняти ще планку, ще вище. І оце підняття планки — це буде фінал. Це буде фінал. Я не знаю, яким шляхом вони підуть, але це логічно», — заявив Чалий.

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Він додав, що Путін прагне знову «показати, що він там царь», і об’єднати навколо себе еліти та населення. Задля цього, за словами дипломата, у Кремля є три можливі варіанти дій.

«У них три варіанти по суті. Перший варіант — мобілізація країни, ну відповідно повна мобілізація. 300 тисяч додаткових вони хотіли б у такому випадку. Другий варіант — це ядерні знов погрози, розігрування цієї карти погроз зброєю масового знищення», — зазначив він.

Однак Чалий переконаний, що всі ці сценарії — лише політична гра.

«І третій варіант — це продовження підходів тих, що були, але запевнення, що „20 років ми будемо воювати“, скільки завгодно. Але вся країна єдина, вона буде це робити, невідомо чому, правда. І все це буде блефом. Але, на жаль, не блефом на наступний період, який, на мій погляд, уже є критичним не тільки для України, а й для Росії», — пояснив дипломат.

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За його словами, найбільш напружений період — це осінь і весна, який Чалий називає «вікном можливостей».

«Це не значить, що точно війну можна так зупинити, але точно є велике вікно можливостей», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Росія не потребує повного відновлення збройних сил, щоб становити реальну загрозу країнам НАТО.

Ми раніше інформували, що Кремль натякає на готовність до переговорів зі США в обмін на поступки щодо України.

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