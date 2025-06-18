"Це будуть унікальні вибори": Стефанчук розповів, коли і як може відбутися голосування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук / © Associated Press

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Вибори в Україні точно не відбудуться, допоки триває воєнний стан. Однак непублічно народні депутати вже давно займаються розробкою перехідного законопроєкту, відповідно до якого пройдуть перші післявоєнні вибори — коли з’явиться така можливість.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

Спікер парламенту акцентував на важливості проведення виборів в Україні, і сказав, коли вони можуть відбутися.

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«Вибори для України — це питання існування суспільства. І це є дуже важливо. Тому так, ми очікуємо, коли завершиться воєнний стан, коли Верховна Рада сформує правила для того, щоб ми провели цей етап виборів», — розповів Стефанчук.

Він акцентував, що «це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було».

«Вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в Конституції. Тому що це не строкові і, звичайно, не дострокові. Скоріш за все, вони будуть називатися «строкові вибори, які проведені після завершення воєнного стану». І це буде просто одноразовий закон, який дасть можливість провести ці вибори, і потім перескочити на нормальну систему, яку визначено в Конституції і виборчому кодексі», — пояснив голова Верховної Ради.

За його словами, відповідні обговорення тривають «тихенько» через небажання виносити це на політичний рівень, тому що одразу почнуться розмови: «Завтра вибори!» Зокрема, законотворці проводять зустрічі з членами Центральної виборчої комісії, щоб «зрозуміти де які списки, де хто з людей знаходиться, оновлення реєстрів — це титанічна робота.

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Нагадаємо, у квітні Стефанчук розповідав, що деякі фракції та групи парламенту вже почали активну підготовку до виборів. Однак, згідно з чинним законодавством, вибори не можуть проводитися під час дії воєнного стану, наголошував спікер ВР.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у квітні спростовував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.