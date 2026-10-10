"Це було схоже на пастку": у Маямі українців шокували новою угодою з Путіним

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Українські та європейські чиновники, які прибули до Маямі для переговорів, несподівано дізналися про рішення адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців, які брали участь у переговорах або були обізнані з їх перебігом.

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Українські представники прибули до США на переговори, заплановані на 9–10 жовтня. Київ розраховував обговорити з американською стороною параметри можливого енергетичного перемир’я з Росією, а також окрему домовленість про припинення атак у Чорному морі.

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Трамп шокував делегації України та Європи

Однак 9 жовтня американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській делегації, що Трамп готується дозволити закупівлю російського дизельного пального. Згодом американський президент публічно оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо масштабних постачань пального до США та на світові ринки.

За словами одного з високопоставлених українських посадовців, таке рішення Трампа стало несподіванкою не лише для представників Києва, а й для європейських чиновників, які також перебували на переговорах.

«Це було схоже на пастку», — сказав співрозмовник видання.

Українська сторона побоюється, що домовленості Вашингтона з Москвою забезпечать Росії додаткові доходи для фінансування війни, а Київ водночас втратить можливість використовувати удари по російських нафтопереробних заводах як інструмент переговорного тиску.

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Вашингтон вимагає від Києва припинити удари по НПЗ

Одним із головних джерел суперечностей стала вимога Трампа припинити українські атаки на російські енергетичні об’єкти. Американський президент раніше публічно закликав Володимира Зеленського зупинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Київ наполягає, що будь-яке енергетичне перемир’я має бути взаємним. Україна готова обговорювати припинення атак на енергетичну інфраструктуру за умови, що Росія також зупинить удари по українських електростанціях, підстанціях та інших об’єктах енергосистеми.

Українські чиновники наголошують, що одностороннє припинення атак залишило б російську енергетичну інфраструктуру недоторканою, тоді як українські міста й надалі потерпали б від російських ударів.

Під час переговорів американські представники, за інформацією джерел Kyiv Independent, покладали відповідальність за глухий кут на Зеленського через його небажання припиняти удари по російських НПЗ. Крім того, українській стороні нібито повідомили про можливе припинення обміну розвідувальними даними, які допомагають Києву визначати цілі на території Росії.

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В Україні розцінюють такий підхід як спробу позбавити її можливості завдавати ударів у відповідь, одночасно надаючи Москві економічні переваги.

Зеленський назвав переговори димовою завісою

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи домовленість США з Росією 9 жовтня, заявив, що дозвіл на експорт російського дизельного пального лише збільшить ресурси Кремля для продовження війни.

«Це лише підживлює Путіна і дає йому можливість вести ще більше війни», — наголосив глава держави.

Зеленський також поставив під сумнів доцільність участі української делегації в переговорах за таких обставин. За його словами, створюється враження, що українську команду використовують як прикриття для рішень, які Вашингтон ухвалює без належного узгодження з Києвом.

Українська сторона не погодилася на одностороннє припинення ударів по російських нафтопереробних заводах і не має наміру брати на себе такі зобов’язання без відповідних кроків Москви.

Росія продовжила атакувати українську енергетику

Події після оголошення американської домовленості продемонстрували, що сторони не наблизилися до припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

За даними Kyiv Independent, через кілька годин після заяви Трампа українські безпілотники атакували нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону, який обробляє нафтопродукти на експорт і забезпечує пальним російських військових.

Водночас 10 жовтня Росія завдала по Києву ударів безпілотниками та ракетами, серед цілей яких були українські енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

Заява Дональда Трампа про закупівлю російського дизельного пального та послаблення санкцій може ускладнити мирні переговори щодо України. Він оголосив, що США купуватимуть російське дизельне паливо і знімуть із нього санкції до квітня. Оскільки Москва взамін нічого не пообіцяла, це дало Росії додаткові гроші, ослабило позиції України та фактично зупинило дипломатичний процес.

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