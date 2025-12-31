Це був не замах, а цирк: дипломат про те, як Росія зганьбилася з "атакою дронів" на Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Російська заяви про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна на Валдаї є частиною спланованої дезінформаційної кампанії. Вона була запущена одразу після розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, щоб вплинути на переговорні позиції.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA заявив український дипломат та політик Роман Безсмертний.

Він наголосив, що версія Москви не витримує жодної критики навіть при поверхневому аналізі.

За словами Безсмертного, масовий розгін дезінформації почався ще в день переговорів українського президента з американським лідером та європейцями.

«Потік був настільки щільний, що це кидалося в очі. Там було стільки відвертої неправди — і по фронту, і по переговорному процесу. Було очевидно: простір цілеспрямовано забивають „сірим шумом“. Це робиться завжди з однією метою — підготувати ґрунт для якоїсь операції», — пояснив дипломат.

Експерт звернув увагу на розбіжності в офіційних повідомленнях російської влади, які свідчать про те, що «атака» була вигадана поспіхом.

«Це повна брехня. Уже на рівні арифметики. Міноборони РФ оприлюднило одні цифри, Лавров — інші. Як може бути 90 безпілотників у Новгородській області, якщо загалом було запущено 94? І з них лише близько десяти — у цьому регіоні», — зазначив Безсмертний.

Також дипломат спростував повідомлення росіян про нібито реакцію Дональда Трампа на цей інцидент.

«Трамп публічно про це не говорив нічого. Все, що ми чуємо — це перекази „зі слів Ушакова“ (помічника Путіна — ред.). Коли тиражується текст, нібито сказаний Трампом, але озвучений Ушаковим — це брехня від першої до останньої літери», — наголосив він.

Коментуючи сам факт можливого удару по диктатору, Безсмертний висловив жаль, що інформація про атаку виявилася фейком.

«Це погано, що удару по Валдаю не було. І це погано, що Путін вижив. І цього разу також. Я хочу, щоб ми це чітко усвідомлювали», — заявив політик.

Він підкреслив, що Путін є міжнародно визнаним воєнним злочинцем, чия вина доведена, і на нього видано ордер на арешт.

«Він — законна військова ціль. Де б він не був, за ним має полювати безпілотник, балістична ракета, що завгодно. Його не можна навіть порівнювати з Осамою бен Ладеном. Масштаб жертв і руйнувань, які приніс Путін — неспівставний. Тому будь-який об’єкт, де перебуває Путін, є законною ціллю», — резюмував Безсмертний.

Нагадаємо, у США розкритикували президента Дональда Трампа за реакцію на заяви Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна. Член Палати представників Конгресу США Дон Бекон закликав Трампа та його команду перевіряти факти, перш ніж робити публічні висновки, наголосивши, що Кремль неодноразово поширював неправдиву інформацію. Водночас сам Трамп визнав, що не має підтверджених доказів такої атаки та допускає, що її могло не бути.