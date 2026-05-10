«Це був тест на комплекс неповноцінності»: Портников про указ Зеленського щодо параду

Лукашенко та Путін / © Associated Press

Реакція російського керівництва на указ президента Володимира Зеленського щодо проведення параду 9 травня у Москві продемонструвала комплекс неповноцінності російської влади та суспільства.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За словами Портникова, сам указ був радше політичним жартом, оформленим як офіційне рішення.

«Указ президента Зеленського про дозвіл провести парад 9-го травня в Москві можна назвати жартом, який був оформлений у формі законодавчої дії», — зазначив журналіст.

Водночас його здивувало, що у Росії на цей документ відреагували абсолютно серйозно.

«Мене здивувало не це, а те, що росіяни цілком серйозно до цього поставились. Те, що цей указ, який мав би бути проігнорований будь-якою іншою країною, викликав бурхливу реакцію в Росії», — сказав Портников.

Він наголосив, що в РФ досі сприймають Україну як «недодержаву», яка нібито не має права на подібні символічні жести.

«Тобто, вони досі реально вважають, що Україна є недодержавою, звичайно ж в якій ніхто не може жартувати над президентом РФ», — пояснив журналіст.

Портников також звернув увагу на реакцію речника Кремля Дмитра Пєскова та російських пропагандистів.

«Якщо цей указ коментує Пєсков і говорить про те, що президент Зеленський не може їм нічого дозволяти і якщо випускають цілу армію тролів, яка говорить про приниження в Росії, то треба точно вдарити по Києву», — зазначив він.

Журналіст додав, що сам факт такої реакції став для нього показовим.

«А що трапилось? Чому ви взагалі це читаєте й перекладаєте?» — сказав Портников.

На його думку, указ Зеленського фактично став тестом для російського суспільства.

«Тобто, я цей указ Зеленського сприймаю виключно як тест на комплекс неповноцінності у росіян. Адже, нація, яка себе поважає, точно не буде на таке реагувати. Вони ж виглядають, як ображений підліток. Це дуже цікава була перевірка росіян на вошивість. Просто неймовірно», — заявив журналіст.

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно дозволила агресорці Російській Федерації провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Ми раніше інформували, що російські пропагандистські канали та так звані «воєнкори» нервово відреагували на указ президента України Володимира Зеленського, у якому йдеться про дозвіл Російській Федерації провести парад 9 травня.

