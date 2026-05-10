«Це був тест на комплекс неповноцінності»: Портников про указ Зеленського щодо параду
См указ був радше політичним жартом, оформленим як офіційне рішення, але російська влада та суспільство відреагували на це абсолютно серйозно.
Реакція російського керівництва на указ президента Володимира Зеленського щодо проведення параду 9 травня у Москві продемонструвала комплекс неповноцінності російської влади та суспільства.
Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.
За словами Портникова, сам указ був радше політичним жартом, оформленим як офіційне рішення.
«Указ президента Зеленського про дозвіл провести парад 9-го травня в Москві можна назвати жартом, який був оформлений у формі законодавчої дії», — зазначив журналіст.
Водночас його здивувало, що у Росії на цей документ відреагували абсолютно серйозно.
«Мене здивувало не це, а те, що росіяни цілком серйозно до цього поставились. Те, що цей указ, який мав би бути проігнорований будь-якою іншою країною, викликав бурхливу реакцію в Росії», — сказав Портников.
Він наголосив, що в РФ досі сприймають Україну як «недодержаву», яка нібито не має права на подібні символічні жести.
«Тобто, вони досі реально вважають, що Україна є недодержавою, звичайно ж в якій ніхто не може жартувати над президентом РФ», — пояснив журналіст.
Портников також звернув увагу на реакцію речника Кремля Дмитра Пєскова та російських пропагандистів.
«Якщо цей указ коментує Пєсков і говорить про те, що президент Зеленський не може їм нічого дозволяти і якщо випускають цілу армію тролів, яка говорить про приниження в Росії, то треба точно вдарити по Києву», — зазначив він.
Журналіст додав, що сам факт такої реакції став для нього показовим.
«А що трапилось? Чому ви взагалі це читаєте й перекладаєте?» — сказав Портников.
На його думку, указ Зеленського фактично став тестом для російського суспільства.
«Тобто, я цей указ Зеленського сприймаю виключно як тест на комплекс неповноцінності у росіян. Адже, нація, яка себе поважає, точно не буде на таке реагувати. Вони ж виглядають, як ображений підліток. Це дуже цікава була перевірка росіян на вошивість. Просто неймовірно», — заявив журналіст.
Раніше повідомлялося, що Україна офіційно дозволила агресорці Російській Федерації провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.
Ми раніше інформували, що російські пропагандистські канали та так звані «воєнкори» нервово відреагували на указ президента України Володимира Зеленського, у якому йдеться про дозвіл Російській Федерації провести парад 9 травня.