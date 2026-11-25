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Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що протистояння між правоохоронними органами є одним із найбільш небезпечних явищ під час війни. Корупцію в силових структурах він назвав мародерством, а появу ознак політичної діяльності антикорупційних органів — вкрай небезпечною.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

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«Країну вже місяць поспіль лихоманить явище, яке є одним із найбільш небезпечних явищ у війну. Це протистояння силових структур між собою», — наголосив Гетманцев.

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«Корупція, кришування тютюну, контрабанди, горілки, а тим більше наркотиків є неприпустимим і є неподобством, яке підлягає припиненню в мирний час, а у війну — це мародерство. Це неподобство, неспівставне з погонами і офіцерською честю. Я звертаюся до всіх у правоохоронних органах, хто ще причетний до цього: припиніть це, схаменіться», — заявив нардеп.

Водночас Гетманцев звернув увагу на небезпечні тенденції в діяльності антикорупційних органів. «Водночас сьогодні ми бачимо, що в їхній діяльності з’явилися ознаки політичної. І це дуже і дуже небезпечно», — наголосив Гетманцев.

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