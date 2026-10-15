"Це якісь дурниці": у Зеленського відповіли на чутки про капітуляцію України через Трампа

В ОП прокоментували зближення Дональда Трампа і Володимира Путіна / © ТСН.ua

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Україна не має наміру капітулювати через останні заяви та рішення президента США Дональда Трампа, попри повідомлення західної преси про нібито можливу відмову Києва від опору в разі переходу Вашингтона на бік Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного співрозмовника в Офісі президента України Володимира Зеленського.

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«Це якісь дурниці, не знаю, хто їм таке каже», — прокоментував співрозмовник видання інформацію про нібито готовність України припинити боротьбу та просити про мир.

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Раніше американське видання The Atlantic опублікувало статтю Енн Епплбаум, у якій аналізуються останні кроки адміністрації Трампа щодо України та Росії.

Авторка звернула увагу на рішення американського президента в односторонньому порядку послабити санкційні обмеження на імпорт російського дизельного пального, а також на повідомлення про можливе припинення обміну розвідувальними даними з Києвом у разі продовження українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

На думку Епплбаум, такі кроки Вашингтона посилюють тиск на Україну та можуть змусити її відмовитися від ударів безпілотниками по об’єктах у глибокому тилу Росії. Водночас Москва, за її оцінкою, не бере на себе аналогічних зобов’язань.

У матеріалі The Atlantic із посиланням на неназваного українського посадовця також стверджувалося, що в разі переходу США на бік Росії Україна могла б опинитися перед необхідністю припинити опір і просити про мир.

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Однак в Офісі президента України відкинули таке трактування позиції Києва. Коментар співрозмовника РБК-Україна свідчить, що повідомлення про нібито готовність України до капітуляції не відповідають позиції президентської команди.

Нагадаємо, німецьке видання Der Spiegel зазначило, що будь-які обмеження з боку Вашингтона — від супутникового зв’язку Starlink до доступу до розвідданих — можуть мати серйозні наслідки для оборони України та її позицій на міжнародній арені.

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