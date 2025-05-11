"Це хороший знак": Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести переговори 15 травня у Стамбулі.

Про це він написав у Телеграм.

«Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», — сказав президент.

Реклама

Нагадаємо, Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Глава Кремля анонсував, що у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.

Він додав, що Росія нібито «налаштована серйозно» на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир’я, нове припинення вогню.

Водночас Україна з союзниками за підсумками зустрічі «коаліції охочих» пропонувала безумовне припинення вогню від 12 травня, але на це президент Росії не відповів.

Реклама