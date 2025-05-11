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"Це хороший знак": Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо переговорів
Україна готова зустрічатись, якщо РФ підтвердить припинення вогню від 12 травня, зазначив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести переговори 15 травня у Стамбулі.
Про це він написав у Телеграм.
«Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», — сказав президент.
Нагадаємо, Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».
Глава Кремля анонсував, що у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.
Він додав, що Росія нібито «налаштована серйозно» на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир’я, нове припинення вогню.
Водночас Україна з союзниками за підсумками зустрічі «коаліції охочих» пропонувала безумовне припинення вогню від 12 травня, але на це президент Росії не відповів.