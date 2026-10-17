Зеленський різко звернувся до США через Путіна: який крок Вашингтона може розв’язати Кремлю руки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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На тлі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі президент Володимир Зеленський закликав США посилити тиск на Кремль і не ігнорувати «закон Грема» про санкції проти РФ.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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Він наголоств, що європейські партнери вже підготували нові пакети підтримки. Водночас він закликав США не послаблювати тиск на Москву, а також звернув увагу на рішення президента Дональда Трампа фактично не задіювати передбачені «законом Грема» санкційні заходи проти Росії.

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За словами Зеленського, цей закон міг би стати дієвим інструментом тиску на Кремль і допомогти зупинити війну.

«Цей закон міг — і ще може! — дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення», — наголосив президент.

Зеленський зауважує, що послаблення тиску на Москву лише заохочує «фюрера» Володимира Путіна продовжувати війну та завдавати нових ударів по Україні. Що більше, додав він, Росія намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення напередодні зими.

«Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна — це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно», — заявив Зеленський.

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Він закликав міжнародних партнерів не здавати позицій і докладати зусиль для завершення війни, а не створювати для російського диктатора умови для її продовження.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення застосування санкцій, передбачених «законом Грема», які могли завдати серйозного удару по Росії. Так, він скористався повноваженнями самостійно визначати винятки із санкційного режиму та призупинив низку обмежувальних заходів. Як повідомляє Bloomberg, зокрема, йдеться про санкції й тарифи, пов’язані з російським енергетичним сектором.

У Кремлі привітали рішення Дональда Трампа призупинити частину санкційних заходів проти Росії. Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв назвав це «справді історичним моментом» і заявив про нібито взаємну вигоду від співпраці між Вашингтоном і Москвою.

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