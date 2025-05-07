- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 458
- Час на прочитання
- 1 хв
"Це мене не тішить": Трамп зробив нову заяву про переговори
Дональд Трамп вважає, що зараз настав час «ухвалювати рішення» для врегулювання війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп прокоментував висловлювання свого віцепрезидента і визнав, що Венс може мати рацію щодо вимог Росії.
Про це Трамп сказав на брифінгу сьогодні, 7 травня.
Журналісти попросили президента США прокоментувати слова віцепрезидента Венса, який раніше заявив, що росіяни «занадто багато вимагають» для закінчення війни.
«Можливо, він дійсно знає щось більше, оскільки я теж займався цими питаннями. Але ми наближаємося до моменту, коли потрібно буде ухвалювати рішення. Це мене не тішить», — зазначив Трамп.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир’я в Україні.
Натомість керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.