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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Це мене не тішить": Трамп зробив нову заяву про переговори

Дональд Трамп вважає, що зараз настав час «ухвалювати рішення» для врегулювання війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував висловлювання свого віцепрезидента і визнав, що Венс може мати рацію щодо вимог Росії.

Про це Трамп сказав на брифінгу сьогодні, 7 травня.

Журналісти попросили президента США прокоментувати слова віцепрезидента Венса, який раніше заявив, що росіяни «занадто багато вимагають» для закінчення війни.

«Можливо, він дійсно знає щось більше, оскільки я теж займався цими питаннями. Але ми наближаємося до моменту, коли потрібно буде ухвалювати рішення. Це мене не тішить», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир’я в Україні.

Натомість керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

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