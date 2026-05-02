Європа не може впоратися зі своїми складними відносинами з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Конфлікти Трампа і європейських лідерів

Трамп різко виступив проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його критику війни з Іраном, назвавши його «абсолютно неефективним».

У п’ятницю Пентагон заявив, що скоротить 5 000 з 36 400 військовослужбовців, дислокованих у Німеччині, та підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу, що найсильніше вдарить по Німеччині.

Трамп також виступив із різкою особистою критикою прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що той «не є Вінстоном Черчиллем», та погрожуючи ввести «великі мита» на імпорт з Великої Британії.

Міністерство оборони Трампа висунуло ідею покарати союзників по НАТО, які, на його думку, не підтримують операції США у війні з Іраном, зокрема призупинити членство Іспанії та переглянути визнання США Фолклендських островів як володіння Великої Британії.

Минулого року американські мита, прагнення Трампа придбати Гренландію та скорочення американської допомоги Україні глибоко похитнули трансатлантичні відносини.

Деякі лідери, зокрема Стармер, Мерц та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, працювали над стабілізацією відносин через регулярні візити, торговельні угоди та зміни в політиці, включаючи ті, що були непопулярними всередині країни, але після початку війни з Іраном у лютому знову опинилися під прицілом.

Навіть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого в Європі називають «порадником Трампа», цього місяця під час зустрічі в Білому домі зазнав докору від Трампа.

Трамп також різко розкритикував Мелоні — колись свою улюблену європейську лідерку — після того, як вона виступила проти війни з Іраном і дорікнула Трампу за те, що вона назвала «неприйнятним» словесним нападом на Папу Лева.

Що кажуть дипломати про заяви Трампа

«Це, м’яко кажучи, нервує», — сказав один європейський дипломат. «Ми готові до будь-чого, у будь-який момент».

Останні випади з боку США, спричинені розбіжностями щодо війни з Іраном, здається, повернули відносини між США та Європою до початкового етапу другого терміну адміністрації Трампа та порушують нові питання щодо найкращого способу поводження з мінливим союзником.

Другий європейський дипломат зазначив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка мала напружені стосунки з Трампом під час його першого терміну, продемонструвала правильний підхід.

«Ми всі вже трохи навчилися, як поводитися з Трампом. Не можна реагувати одразу, треба дати бурі вщухнути, твердо відстоюючи свою позицію», — сказав дипломат.

За словами дипломата, навіть ті, хто намагався підлещуватися, стикалися з гнівом Трампа.

«Усі, хто спробував це зробити, отримали свою порцію образ, як і інші. Тож тепер усі розуміють, що лестощі теж не працюють», — сказав дипломат.

Білий дім не надав жодних коментарів.

Не всі республіканці погоджуються із Трампом

Хоча багато членів адміністрації США глибоко скептично ставляться до Європи, не всі члени Республіканської партії президента підтримують підхід Трампа.

«Постійні нападки на союзників по НАТО є контрпродуктивними, ці коментарі шкодять американцям», — написав у четвер у Twitter республіканський конгресмен Дон Бекон після того, як Трамп пригрозив скоротити чисельність військ у Німеччині. «Два великі аеродроми в Німеччині забезпечують нам чудовий доступ до трьох континентів. Ми стріляємо собі в ногу».

Як європейці реагують на Трампа

Деякі дописи Трампа в соцмережах цього тижня застали європейських чиновників зненацька.

Менш ніж за дві години до того, як він пригрозив скоротити чисельність військ у Німеччині, головний генерал Берліна Карстен Бройер повідомив журналістам, що отримав схвалення нової військової стратегії Німеччини під час зустрічі з заступником міністра оборони Елбріджем Колбі в Пентагоні раніше того ж дня. Він не дав жодних ознак того, що обговорювалося будь-яке скорочення військ.

За словами колишнього високопоставленого представника міністерства оборони США, німецькі військові досить спокійно ставилися до ситуації, а військове співробітництво залишалося незмінним. «Вони кажуть: „Ми вже бачили це раніше. Це буде багато гучних заяв, але в кінцевому підсумку нічого не зміниться“».

Європейські лідери стають сміливішими у конфліктах з Трампом

Джеффрі Ратке, колишній американський дипломат, який очолює Американо-німецький інститут при Університеті Джона Хопкінса, сказав, що європейські союзники стають сміливішими у своїй опозиції до політики Трампа, не в останню чергу через політичний тиск у себе вдома.

«Мерц стає дедалі різкішим у своїй критиці рішення США розпочати війну проти Ірану», — сказав він. «Цілком очевидно, що щось змінилося для людини, яка ще два місяці тому всіляко намагалася сказати: „Не наш час читати лекції Сполученим Штатам“.

«Війна США — це не просто те, за чим німецька громадськість може спостерігати з боку. Це те, що безпосередньо впливає на них», — додав він, згадавши про пов’язане з війною різке зростання цін на енергоносії.

Європейські дипломати заявляють, що вони як і раніше віддані трансатлантичним зв’язкам, навіть попри те, що «тектонічні плити» Європи та США зміщуються, але зміни необхідні.

«Для нас головний урок полягає в тому, що ми більше не можемо покладатися на статус-кво, що склався після Другої світової війни, і що ми маємо бути не лише простором м’якої сили, а й простором, який може бути підкріплений силою», — сказав один із західних дипломатів, зазначивши, що європейці швидко діють, щоб розширити свої військові можливості.

