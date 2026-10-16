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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Це моя відповідь": як Зеленський відреагував на запитання, чи зробив Трамп із нього "цапа-відбувайла"

Український лідер не випадково став об’єктом критики Дональда Трампа незадовго до проміжних виборів до Конгресу США на тлі падіння особистих рейтингів американського президента.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський гірко посміхнувся у відповідь на запитання журналіста, чи не зробив президент США Дональд Трамп із нього «цапа-відбувайла» на тлі внутрішніх проблем і низьких рейтингів напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Це сталося під час брифінгу Зеленського на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Журналіст Sky News звернув увагу, що на Трампа чекають складні проміжні вибори до Конгресу, його особиста популярність залишається низькою, ціни на дизельне пальне у США високі, а війна на Близькому Сході, яку розпочала його адміністрація, розвивається не так, як він хотів би.

«Як ви вважаєте, чи роблять із вас цапа-відбувайла за його власні проблеми?» — запитав журналіст українського президента.

У відповідь Зеленський надовго замовк, зітхнув і гірко посміхнувся. Судячи з реакції присутніх, представники медіа сприйняли його мовчання як знак згоди з припущенням журналіста.

«Це моя відповідь. Щиро дякую», — сказав Зеленський, завершуючи брифінг.

Нагадаємо, Дональд Трамп після рішення щодо експорту російського дизелю закликав Україну «обрати нового президента» та звинуватив Київ у зростанні світових цін на паливо. За повідомленнями західних медіа, Вашингтон також тисне на Україну, вимагаючи обмежити удари по російських нафтопереробних заводах, а американські посланці обговорюють із Києвом умови завершення війни.

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