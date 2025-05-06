Це може бути кінець НАТО: німецький дипломат оцінив дії ЄС щодо України

Миротворчі сили країн НАТО в Україні / © ТСН.ua

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Експосол Німеччини у США та голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішінґер заявив, що «категорично не радить присутність європейських військ країн НАТО в Україні без участі США».

Про це пише Politico.

Видання нагадало, що протягом останніх місяців Велика Британія та Франція пропонували створити очолювану Європою миротворчу місію в Україні, аби сприяти завершенню війни.

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«Не думаю, що росіяни за будь-яких обставин погодилися б на це. Але навіть якби погодилися, ми мали б наполягати на залученні США», — сказав Ішінґер.

Чому миротворці ЄС в Україні без участі США — це загроза для НАТО?

За його словами, без підтримки з боку США «наступним кроком могло б стати те, що росіяни почали б випробовувати ситуацію, заявивши, що українці нібито розпочали збройну провокацію, на яку треба відповісти». У такому разі, розміщені в Україні європейські сили могли б опинитися під вогнем і бути змушеними відповідати, «залишаючись без підтримки США».

«Відверто кажучи, це був би кінець НАТО у його нинішньому вигляді. Не думаю, що дозволити Росії нас роз’єднати — це гарна ідея, адже це справді означало б фактичний кінець НАТО», — акцентував голова Мюнхенської конференції.

Його погляди підкреслюють ключову проблему: спроби Європи підтримати Україну ускладнюються через невизначеність щодо зобов’язань президента США Дональда Трампа перед Києвом та майбутнього НАТО. За словами Ішінґера, Росія не сприймає Європу як серйозну військову силу без американської участі.

«Європа нині не здатна захистити себе», — визнав ексдипломат.

У Європі занепокоєні небажанням Трампа твердо підтримувати НАТО та Україну

Зазначається, що цього тижня Ішінґер та десятки інших представників трансатлантичної безпекової спільноти прибули до Вашингтона на закриті зустрічі з американськими урядовцями, організовані Мюнхенською конференцією з безпеки.

Небажання Трампа твердо підтримувати НАТО та Україну — на тлі провокативних дій, як-от запровадження мит проти союзників або роздуми про купівлю Гренландії у Данії — викликають занепокоєння у європейських столицях.

«Я щиро вірю, що події останніх 100 днів стали справжнім електрошоком для європейських лідерів. Ми зрозуміли, що маємо набагато більше покладатися на себе — і в плані військових спроможностей, і в плані політичної стратегії», — висловився Ішінґер.

Водночас він висловив думку, що з часом американська адміністрація усвідомить необхідність співпраці з Європою у питаннях безпеки, таких як війна в Україні чи ядерні переговори з Іраном.

«Чи призвело до успіху таке ігнорування Європи, перемовини з Росією про Україну без участі Європи, перемовини з Тегераном щодо ядерної програми без Європи? Не думаю. Гадаю, США рано чи пізно усвідомлять це і знову відновлять діалог з Європою«, — сказав експосол Німеччини у США.

Нагадаємо, після переговорів у Лондоні у квітні позиція представників «коаліції охочих» щодо відправлення військових до України змінилася. Причина — побоювання деяких європейських посадовців, що Росія може сприйняти розміщення іноземних військ в Україні як «одностороннє втручання», а не як частину справжньої миротворчої ініціативи.

Видання The Telegraph інформувало — Велика Британія побоюється, що Росія може переслідувати західних миротворців в Україні у судах з прав людини.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що «коаліція охочих» надалі працює над прибуттям військового контингенту до країни. Втім, відбудеться це лише тоді, коли закінчиться війна.