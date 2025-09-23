ТСН у соціальних мережах

Політика
304
2 хв

"Це наближає війну до росіян": експерт пояснив, як зламати економіку Росії

Українські військові продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії. Експерт вважає, що це не лише руйнує економіку Кремля, а й впливає на настрої в суспільстві.

Дар'я Щербак
Росія

Росія / © iStock

Удари по логістичних вузлах та інших важливих об’єктах в глибині території Росії — це справді розумний та правильний крок з боку української армії.

Про це сказав полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю 24 каналу.

Експерт підкреслює, що коли Україна завдає ударів по нафтовій промисловості, а особливо по нафтопереробних підприємствах, це наближає жорстоку війну до домівок росіян.

У соціальних мережах можна побачити черги. Людям доводиться стояти в чергах годинами, щоб отримати бензин, і ціна на нього дуже висока. Тож для багатьох росіян, які не беруть участі у війні й не знають, що відбувається, це стає тепер їхньою реальністю. За словами полковника, в Росії спостерігається велике невдоволення через те, що люди не можуть знайти пальне.

Ключовий момент, що поставить економіку РФ на коліна

Наразі 25% нафтової галузі виведено з ладу. Це саме та галузь, яка забезпечує більшість іноземних валютних надходжень, що підтримують російську військову машину.

«Тож можна сподіватися, що українська армія продовжить удари й це призведе до того, що настане, ймовірно, один із ключових моментів, який поставить російську економіку на коліна і, сподіваюся, посадить Путіна за стіл переговорів», — заявив Геміш де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня невідомі дрони атакували Москву та Підмосков’я, спричинивши вибухи в різних районах російської столиці та її околиць.

Жителі Одинцовського району Підмосков’я, а також численних столичних районів, серед яких Коньково, Кузьминки, Царицино та Південне Бутово, чули звуки вибухів. Російський Telegram-канал «База» повідомив, що в московських аеропортах «Шереметьєво», «Внуково» та «Домодєдово» було запроваджено план «Ковер», що призвело до затримки рейсів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття дев’яти безпілотників, стверджуючи, що руйнувань і постраждалих немає. При цьому «Росавіація» запевнила, що аеропорти працюють у штатному режимі. Українська сторона наразі офіційно не коментувала цю інформацію.

304
