Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зі сміхом відреагував на слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що Вашингтон прагне досягнути домовленостей між Україною і Росією до січня 2027-го.

Про це повідомляє New York Post.

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Журналісти запитали Трампа, як він ставиться до слів Зеленського про бажання його посланців домогтися угоди до нового року. У відповідь він усміхнувся і здивовано перепитав, мовляв, хто саме озвучив таку позицію.

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«Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?», — відповів очільник Білого дому.

За словами американського лідера, він нібито не встановлював конкретних термінів завершення війни. Водночас наголосив, мовляв, хотів би покласти край бойовим діям якомога швидше.

Коментуючи перспективи переговорів і досягнення домовленостей, Трамп наголосив, що «для танго потрібні двоє».

«Я не прив’язаний до жодних термінів. Просто хотів би, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується… Я б із задоволенням вирішив це питання ще сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде далі», — заявив Трамп.

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Вкотре американський лідер висловився про позиції «фюрера» Володимира Путіна і президента Володимира Зеленського. За словами Трампа, готовність лідерів до укладення мирної угоди нібито постійно змінюється. Він стверджує, що одного дня до домовленостей більше схильний Путін, а іншого — Зеленський.

«Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський — ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це зробити, а Путін не готовий. Все залежить від того, який саме день», — заявив глава Білого дому.

Мир до 1 січня 2027-го — що відомо

Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg розповів про вимоги Дональда Трампа щодо України. У розмові він заявив, що посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф «наполягають на мирній угоді „якомога швидше“, а в ідеалі — до січня».

Зауважимо, минулого тижня FT повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди до 1 січня 2027-го. За даними видання, поспіх Білого дому пов’язаний із результатами проміжних виборів у США, після якихконтроль над обома палатами Конгресу перейде від республіканців до демократів.

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Водночас очільник ОП Кирило Буданов, коментуючи цю інформацію, наголошує: українська сторона працюватиме над тим, щоб бойові дії припинилися до цієї дати.

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