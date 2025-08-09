"Це не ера війни": Індія відреагувала на майбутню зустріч Трампа та Путіна

Індія привітала заплановану зустріч лідерів США та Росії

Індія висловила підтримку майбутній зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці. Запланований на 15 серпня саміт Нью-Делі розглядає як багатообіцяльний крок до закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє The Times of India.

«Індія вітає порозуміння, досягнуте між Сполученими Штатами та Російською Федерацією щодо зустрічі на Алясці 15 серпня 2025 року. Ця зустріч дає надію на припинення конфлікту в Україні, що досі триває, та відкриває перспективи для миру. Як неодноразово заявляв прем’єр-міністр Нарендра Моді — це не ера війни», — йдеться в заяві МЗС Індії.

Зустріч на Алясці відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах між США та Індією. Трамп нещодавно запровадив 50% мито на індійські товари, звинувативши країну в підтримці «військової машини Москви» через закупівлю російської нафти.

Вибір Аляски для проведення переговорів має символічне значення, оскільки Росія продала цю територію США у 1867 році, а її західний край розташований навпроти найсхіднішої точки Росії через Берингову протоку.

Зустріч з Путіним стане для Трампа найбільш прямою спробою виконати свою передвиборчу обіцянку закінчити війну «за 24 години». Зазначається, що це буде перший візит Путіна до США за останнє десятиліття.

Кремль підтвердив зустріч після того, як посланник США Стів Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. Віткофф запропонував провести тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, але Росія залишила цю пропозицію без коментарів.

Нагадаємо, очільниця розвідки США заявила про «обережний оптимізм». Тулсі Габбард вважає президента Трампа єдиною людиною, яка може допомогти укласти справжню мирну угоду.