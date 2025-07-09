Це не я: Трамп не знає, хто наказав зупинити постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп визнав, що не знає, хто наказав зупинити постачання зброї Україні. Сам Трамп стверджує, що цього не робив.

Про це він сказав на сьогоднішній пресконференції.

Президент США запевнив, що він буде в курсі цього, якщо постачання зброї до України буде призупинено.

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«Якщо буде прийнято рішення, я знатиму. Я буду першим, хто дізнається. Насправді, найімовірніше, я б віддав наказ… Я ще цього не зробив», — сказав Трамп, коли його запитали, чи зміг він визначити, хто наказав призупинити постачання ракет і боєприпасів.

Раніше Дональд Трамп прокоментував, чи буде постачати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Нагадаємо, що вчора під час засідання Кабінету міністрів Трамп заявив, що США відновили постачання оборонної зброї Україні.

«Я це схвалив», — сказав Трамп під час зустрічі. Коли його запитали, хто наказав призупинити минулого тижня, він додав: «Я не знаю, чому б вам не сказати мені?»

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