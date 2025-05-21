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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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23
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"Це не моя проблема": через Трампа США не приєднаються до санкцій проти РФ — NYT

Трамп заявив, що Україна та Росія мають самостійно домовлятися про мир, фактично відмовившись від участі у санкційному тиску на Кремль.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Після розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що Україна й Росія мають самостійно домовлятися про мир. США не приєднаються до нових санкцій ЄС проти Кремля, а президент США вже говорить про торгівельні можливості з Росією після завершення війни.

Про це пише The New York Times.

Президент США Дональд Трамп фактично дав зрозуміти, що припиняє зусилля з досягнення миру між Росією та Україною, які він сам раніше обіцяв реалізувати “протягом 24 годин”. Це стало очевидним після його телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє ЗМІ із посиланням на шість джерел, обізнаних зі змістом обговорення.

“Росія й Україна мають самостійно знайти вирішення війни”, — сказав Трамп президентові Зеленському та європейським лідерам.

Цим він фактично відмовився від участі США у процесі мирного врегулювання, переклавши всю відповідальність на сторони конфлікту.

Крім того, Трамп відмовився приєднатися до нової хвилі санкцій проти Росії, яку ініціюють Велика Британія та ЄС. Йдеться про пакет обмежень у відповідь на російські атаки дронами проти українських міст.

“Додаткові санкції проти Росії завадили б діловим можливостям”, — заявив посадовець з Білого дому.

За даними журналістів, після розмови з Путіним Трамп зробив публічний допис, в якому фактично підтвердив намір зосередитися не на війні, а на майбутній співпраці з Росією.

“Росія хоче вести великомасштабну ТОРГІВЛЮ зі США, коли це катастрофічне “криваве місиво” завершиться, і я погоджуюсь”, — написав Трамп.

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк, яка залишила пост минулого місяця, також критично прокоментувала зміну політики Білого дому:

“Політика з самого початку адміністрації Трампа полягала у тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію”, — написала Брінк.

Хоча Трамп у травні погрожував новими санкціями у разі зриву 30-денного перемир’я, після розмови з Путіним він фактично відмовився від своїх слів.

“Якщо перемир’я не буде дотримано, США та партнери запровадять нові санкції”, — писав Трамп 8 травня.

Проте вже 20 травня ці заяви були забуті. Президент США не підтвердив жодного з цих зобов’язань ні публічно, ні під час розмови з європейськими лідерами.

На відміну від США, Велика Британія оголосила нову хвилю санкцій 21 травня — проти військового, енергетичного та фінансового секторів РФ.

“Останні удари Путіна знову показали його справжню сутність як підбурювача до війни”, — заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

У повідомленні британського уряду не згадуються США. Замість цього зазначено, що ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ у координації з іншими партнерами.

Високопоставлений європейський чиновник повідомив журналістам, що США не брали активної участі в розробці нових санкцій, а погрози Трампа були “більше виставою, ніж реальним тиском”.

Найближчим часом ситуація із підтримкою України може стати предметом гострої дискусії на самітах G7 у Канаді та НАТО в Гаазі. Під час останнього лідери обговорюватимуть довгострокову стратегію підтримки Києва та безпеки східного флангу Альянсу — зокрема, чи дійсно Трамп буде готовий виконати статтю 5 договору НАТО, якщо Росія атакує одного з союзників.

Нагадаємо, Захід розчарований телефонною розмовою Трампа та Путіна. В Європі заявили про небезпеку посилення російської агресії.

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