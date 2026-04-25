«Це не мир, а пауза перед новою війною»: Закаєв про угоду Трампа для України

Запропоновані Україні умови від адміністрації президента США Дональда Трампа не означають досягнення реального миру, а лише відкладають новий виток війни.

Про це в етері Еспресо заявив державний і політичний діяч Чеченської Республіки Ічкерія, голова уряду ЧРІ у вигнанні Ахмед Закаєв в інтерв’ю програмі «Студія Захід».

За його словами, нині Україна стикається з нав’язуванням формату врегулювання, який відповідає інтересам Росії.

«Сьогодні ми спостерігаємо, як США в особі Трампа нав’язують Україні мир, який пропонує Путін. Це буде відкладена війна. Це не буде миром, це не буде мирною стратегічною угодою — це буде відкладена війна», — заявив Закаєв.

Він пояснив, що відсутність покарання для Росії за її дії може мати серйозні наслідки.

«Якщо сьогодні Росію не буде покарано за скоєне і в Україні, і в Грузії, і в Чечні, і в Інгушетії, вона збережеться як імперія. Якщо ми порушимо принцип невідворотності покарання, ми їм дамо черговий карт-бланш», — наголосив він.

Закаєв додав, що це може призвести до нової, ще жорсткішої агресії.

«Ми стимулюємо їх на нову агресію, на більш жорстку й жорстоку. Тому сьогодні позиція українського керівництва, коли вони говорять про мирну угоду, — що жодних територіальних поступок не буде», — зазначив політик.

Він також зауважив, що після припинення активних бойових дій можуть розпочатися процеси притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

«Звісно, щойно війна зупиниться — і Путін, і Росія це розуміють, — розпочнуться інші процеси, які притягуватимуть до відповідальності військових злочинців. А в них принцип сьогодні один: переможців не судять. І їм треба за будь-яку ціну перемогти тут», — підкреслив він.

За словами Закаєва, лише перемога України на полі бою може гарантувати довготривалу безпеку.

«Так само українцям і всім, хто бажає свободи й незалежності своїм народам, потрібно перемогти Росію саме на полі бою. Лише це може гарантувати стратегічну безпеку не тільки Україні, але й усьому європейському континенту», — заявив він.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має підтримувати Україну до повного відновлення її територіальної цілісності.

«Світ зобов’язаний підтримувати Україну стільки, скільки треба для того, щоб Україна не просто відстояла територію по лінію фронту, а щоб Україна відстояла повністю свою країну, щоб країну було деокуповано, а винуватців було притягнуто до відповідальності», — додав Закаєв.

На його думку, лише за таких умов можливе досягнення стабільності.

«Тільки в цьому випадку можна говорити про стратегічну стабільність у цій війні», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що напередодні державного візиту короля Чарльза наступного тижня до США президент Дональд Трамп заявив, що його молодший син принц Гаррі «не висловлює думку всього Сполученого Королівства», коли закликає збільшити допомогу Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення диктатору Путіну на саміт G20, однак не виключає, що його присутність могла б бути корисною.