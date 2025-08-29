"Це не наша війна": глава МЗС Угорщини жорстко відповів на заяву України

Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко відреагував на заяву глави українського МЗС Андрія Сибіги, що Будапешт «перебуває на неправильному боці історії».

Про це Сіярто написав у соцмережі Х.

«Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну», — обурився угорський міністр.

Також він «накинувся» на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який запросив українського командира Роберта «Мадяра» Бровді до Польщі після заборони в’їзду до Угорщини.

«Загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України», — зазначив Сіярто.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини на в’їзд командиру Сил безпілотник систем Роберту «Мадяру» Бровді.