«Це не рятівне коло для Росії»: у Трампа пояснили скасування нових санкцій

Білий дім / © Associated Press

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Міністр енергетики США Кріс Райт захистив рішення президента Дональда Трампа скасувати нові санкції та мита проти Росії. За його словами, цей крок має стати стимулом для Москви рухатися до завершення війни, а не «економічним рятівним кругом» для РФ.

Про це Райт заявив в ефірі програми This Week на ABC News.

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«Це лише пряник, покликаний допомогти припинити війну. Це не економічна підтримка Росії», — сказав він.

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У п’ятницю Трамп підписав указ про скасування нових обмежень за два дні до того, як вони мали набути чинності. Водночас це рішення викликало критику як в Україні, так і серед частини американських законодавців.

Президент Володимир Зеленський назвав його «неправильним» і заявив, що воно «безумовно вигідне лише росіянам».

Не погодилася з Трампом і сенаторка Дарлін Грем.

«Особисто я воліла б продовжувати тиснути на Росію, щоб вона припинила війну і знизила ціни на бензин, тому що я не довіряю Путіну і не довіряю Росії», — сказала вона.

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У Білому домі кажуть, що це теж тиск на Москву

Райт стверджує, що скасування санкцій не означає відмову Вашингтона від тиску на Кремль.

За його словами, Росія зможе отримати вигоду від рішення лише завдяки додатковому експорту дизельного пального. Для цього Москві, як вважає міністр, доведеться або скорочувати внутрішнє споживання пального та військові витрати, або відновлювати пошкоджені нафтопереробні заводи.

«Цього вона може досягти лише через мирну угоду з Україною, припинення вогню в енергетичній сфері або інший крок до миру», — заявив Райт.

Рішення Трампа з’явилося приблизно через тиждень після його домовленості з Росією щодо постачання мільйонів тонн російського дизеля. Угода викликала спротив серед законодавців обох партій.

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Зеленський раніше називав домовленість щодо дизеля «подарунком на день народження» Володимиру Путіну та заперечував твердження, що українські удари по російських НПЗ є головною причиною високих цін на пальне у США.

«Простіше говорити про ціни й пов’язувати це з Україною, коли весь світ розуміє, що через війну на Близькому Сході ціни зростають», — заявляв президент України.

Райт водночас наполягає, що адміністрація Трампа продовжує чинити «сильний тиск» на Путіна.

«За чотири з половиною роки цієї війни півтора мільйона жертв так і не поклали їй край. Президент Трамп не збирається просто опустити руки і сказати: “Напевно, ми ніколи не зможемо це зупинити”», — сказав міністр.

Він також визнав невдоволення американців високими цінами на бензин і дизельне пальне та заявив, що адміністрація шукає способи їх знизити.

У США «розносять» Трампа за підігравання РФ

Нагадаємо, у США спалахнув скандал через рішення президента Дональда Трампа відмовитися від посилення тиску на Росію в межах так званого «закону Грема». Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із розробників документа, гостро розкритикував це рішення у соцмережі X, заявивши, що воно суперечить позиції більшості американців, Конгресу та європейських союзників.

Блюменталь наголосив, що дії Трампа не мають жодного стосунку до національної безпеки США, а є лише підлещуванням до Володимира Путіна. Сенатор назвав учинок президента «підлим і боягузливим» та закликав колег-республіканців приєднатися до його засудження.

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