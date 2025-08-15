"Це не він": психолог заявив, що на зустріч з Трампом прибув двійник Путіна

Дональд Трамп і Путін / © Фото з відкритих джерел

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці перебуває двійник Путіна.

Про це заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов в етері КИЇВ24.

Попов звертає також увагу на міміку, жести та рукостискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором.

Психолог зазначає, що Трамп подавав руку знизу, а Путін — зверху.

Рукостискання Дональда Трампа і Путіна / © politico.com

За аналізом Попова, той, хто подає руку знизу, проявляє повагу; це не ознака підлеглості, а демонстрація ввічливості та визнання співрозмовника.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.