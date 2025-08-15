ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5100
Час на прочитання
1 хв

"Це не він": психолог заявив, що на зустріч з Трампом прибув двійник Путіна

Психолог звернув увагу на міміку, жести та рукостискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Трамп і Путін

Дональд Трамп і Путін / © Фото з відкритих джерел

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці перебуває двійник Путіна.

Про це заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов в етері КИЇВ24.

Попов звертає також увагу на міміку, жести та рукостискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором.

Психолог зазначає, що Трамп подавав руку знизу, а Путін — зверху.

Рукостискання Дональда Трампа і Путіна / © politico.com

Рукостискання Дональда Трампа і Путіна / © politico.com

За аналізом Попова, той, хто подає руку знизу, проявляє повагу; це не ознака підлеглості, а демонстрація ввічливості та визнання співрозмовника.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie