- Політика
- 5100
- 1 хв
"Це не він": психолог заявив, що на зустріч з Трампом прибув двійник Путіна
Психолог звернув увагу на міміку, жести та рукостискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором.
На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці перебуває двійник Путіна.
Про це заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов в етері КИЇВ24.
Психолог зазначає, що Трамп подавав руку знизу, а Путін — зверху.
За аналізом Попова, той, хто подає руку знизу, проявляє повагу; це не ознака підлеглості, а демонстрація ввічливості та визнання співрозмовника.
Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.