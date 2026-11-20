Дональд Туск.

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Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що вторгнення російських цілей до повітряного простору Польщі було «навмисною провокацією Росії».

Про це очільник польського уряду заяви під час брифінгу, повідомляє RMF24/PAP.

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Туск поклав на Росію відповідальність за об’єкти, які упав на польській території. З його слів, йдеться про чергову ескалацію Москви.

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«Я не хочу залишати жодного простору для інтерпретацій. Ми точно знаємо: те, що впало на польську землю, походить з Росії. Ми точно знаємо, що маємо справу з російськими об’єктами. Це не схоже на випадковість, — заявив він.

Окрім того, Туск повідомив, що на територію Польщі впали загалом «три об’єкти», один з яких вибухнув.

«Жодних руйнувань немає, жертв немає, але це чітко показує — зокрема з огляду на масштаби нападу Росії на Україну минулої ночі та сьогодні вранці — що ці місяці, як я вже казав, неодмінно стануть для нас місяцями серйозних випробувань», — зауважив прем’єр.

Він додав, що це не лише його оцінка, а й оцінка закордонних партнерів, зокрема генерального секретаря НАТО Марка Рютте, з яким Туск мав переговори.

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За словами прем’єра, обставини інциденту не схожі на випадковість. Він звернув увагу, що об’єкти впали неподалік від місця проведення військових навчань «Коаліції охочих» у Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві. Очільник уряду не виключив, що провокація могла бути пов’язана саме з цими навчаннями. Водночас він наголосив, що наразі це лише одна з можливих версій.

Атака на Польщу — деталі

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заяив, що повітряний простір Польщі порушили три російські об’єкти: дві ракети і, ймовірно, реактивний безпілотник. Вони впади у населених пунктах Новий Ліповець, Руднік-над-Санем та Молодич.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, інцидент у Польщі є свідченням того, що агресія РФ становить загрозу для всієї Європи. З його слів, саме тому важливо посилити тиск на Кремль, зміцнити протиповітряну оборону України та просувати мирні зусилля.

Військовий експерт Павло Лакійчук не виключає, що російська ракета могла цілеспрямовано летіти в напрямку польського міста Ряшів, де розташований ключовий логістичний хаб із постачання військової допомоги Україні.

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