«Це не зупинить Путіна»: сенатор-республіканець звинуватив Трампа в небезпечній наївності

Мітч Макконнелл / © Reuters

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Сенатор-республіканець США Мітч Макконнелл розкритикував спроби президента Дональда Трампа домовитися з Росією шляхом поступок Москві та обмеження підтримки України.

Про це повідомляє The Hill.

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Макконнелл, який очолює підкомітет Сенату з питань оборони, зокрема, розкритикував заяви Трампа про те, що Росія належним чином дотримується домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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На думку сенатора, послаблення санкцій проти Москви не змусить Кремль припинити агресію, а натомість може переконати російське керівництво в слабкості Заходу.

«Це фактично неправильно, стратегічно наївно та морально бездарно. Його підлеслива угода Росії, винагороджуючи агресора послабленням санкцій, не переконає пана Путіна зупинитися», — заявив Макконнелл.

Він також наголосив, що історичний досвід свідчить про протилежний ефект таких кроків.

«Історія показує, що така поведінка підбадьорює російського автократа, який розглядає її як слабкість», — зазначив сенатор.

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Окремо Макконнелл застеріг адміністрацію Трампа від обмеження військової допомоги Україні, обміну розвідувальними даними та доступу до супутникового зв’язку. За його словами, такі рішення можуть дати Росії змогу просунутися на фронті.

«Погрози припинити надання допомоги у сфері безпеки та розвідки або доступу до важливих систем супутникового зв’язку суттєво не послаблять бажання України захищатися, але можуть дозволити пану Путіну досягти прогресу на полі бою, який досі був недосяжним», — наголосив сенатор.

Він додав, що обмеження підтримки України може мати наслідки, протилежні тим, на які розраховує американська адміністрація.

«Це може продовжити війну, а не скоротити її», — підсумував Макконнелл.

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Крім того, сенатор розкритикував домовленості щодо імпорту російського дизельного пального до США. Він звернув увагу, що середня ціна дизеля в країні все ще перевищує 6 доларів за галон.

«Коли обмежені постачання дизельного палива в Росії перейдуть до інших рук, це мало що зробить для зниження цін на заправках», — зазначив Макконнелл.

Він також відкинув характеристику Путіна як гуманітарного діяча, яку озвучив спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

«Якщо президент серйозно ставиться до того, що говорить про припинення конфлікту, йому слід звернутися до мудрості американського народу, а не до наївних бізнесменів, які, здається, вважають, що дипломатія передбачає підлабузництво перед супротивниками», — заявив сенатор.

Макконнелл окремо наголосив: «Пан Путін багато чого вміє, але він не гуманіст».

За словами сенатора, Путін є союзником Китаю та й надалі використовуватиме можливості для послаблення США і Європи.

Водночас Макконнелл закликав американську адміністрацію уважно вивчати досвід України у веденні сучасної війни, зокрема інновації у застосуванні безпілотників. Він застеріг від ігнорування уроків, які українські військові засвоюють безпосередньо на полі бою.

Раніше повідомлялося, що демократи, які наступного року можуть отримати ключові посади в Конгресі США, вимагають від великих банків і портів зберегти всі документи, пов’язані з можливим імпортом російського дизельного пального та іншими угодами з Росією.

Ми раніше інформували, що Путін та Трамп мають спільні комерційні інтереси та розглядають Європу як противника.

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