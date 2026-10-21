«Це несправедливо»: Зеленський відповів, чи погодиться віддати весь Донбас

Зеленський заявив, що РФ намагається тиском і обстрілами примусити Україну відступити з Донбасу / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що вимоги Росії віддати їй весь Донбас є несправедливими.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

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Президент запевнив західних журналістів, що 2026 року Росія не мала успіхів на полі бою.

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«У них не було успіхів. Вони не перемагають на полі бою. Тому вони хочуть будь-яким тиском примусити нас відступити з нашої землі. Це несправедливо. І, звісно, вони влаштовують масовані атаки іранськими дронами, балістичними ракетами тощо, щоб сіяти хаос у моїй країні. Але ми тримаємося міцно», — заявив Зеленський.

Зеленський певен, що українці не можуть «просто взяти й кинути свою країну», бо тут їхні домівки.

Також він вважає, що «ідея припинення вогню — чудова», але уточнив, що Україна не має залишати власну землю під тиском Росії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна може зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту.

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