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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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«Це несправедливо»: Зеленський відповів, чи погодиться віддати весь Донбас

Зеленський стверджує, що у 2026 році у РФ немає перемог на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Зеленський заявив, що РФ намагається тиском і обстрілами примусити Україну відступити з Донбасу

Зеленський заявив, що РФ намагається тиском і обстрілами примусити Україну відступити з Донбасу / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що вимоги Росії віддати їй весь Донбас є несправедливими.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Президент запевнив західних журналістів, що 2026 року Росія не мала успіхів на полі бою.

«У них не було успіхів. Вони не перемагають на полі бою. Тому вони хочуть будь-яким тиском примусити нас відступити з нашої землі. Це несправедливо. І, звісно, вони влаштовують масовані атаки іранськими дронами, балістичними ракетами тощо, щоб сіяти хаос у моїй країні. Але ми тримаємося міцно», — заявив Зеленський.

Зеленський певен, що українці не можуть «просто взяти й кинути свою країну», бо тут їхні домівки.

Також він вважає, що «ідея припинення вогню — чудова», але уточнив, що Україна не має залишати власну землю під тиском Росії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна може зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту.

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