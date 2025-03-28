«Це нічим хорошим не скінчиться»: журналіст про підігрування Трампа Путіну

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче якомога швидше укласти угоду про перемирʼя у російсько-українській війні і тому підіграє диктатору Путіну.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст, автор книг про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Саттер.

Він заявив, що Трамп хоче укласти угоду про мир, щоб показати хоч якийсь результат роботи його адміністрації.

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«Я гадаю, що на перемовинах між США, Росією та Україною, зійдуться на короткому періоді, це такі косметичні зміни. Тимчасове перемир’я насправді не має такого великого значення. Це не вирішить конфлікт, але це дасть адміністрації Трампа враження, що вони щось роблять. І це створить можливість показати американцям щось, що вони можуть описати як прогрес. Це якраз і буде результатом цих перемовин, які зараз відбуваються», — пояснив Саттер.

Журналіст впевнений, що умиротворення російських агресорів не призведе до хорошого результату. Він зауважив, що до хорошого результату не може привести й тиск США на Україну.

«Сама ідея того, що можна задобрити Росію та Путіна і казати неправду, і та сварка з Володимиром Зеленським, який насправді є нашим прихильником, — це не може призвести до хорошого результату. Я в це не вірю. І насправді я навіть думаю, що це взагалі абсурд. Я, чесно кажучи, не думаю, що американці в це також вірять. Але це та політика, яка нині ведеться адміністрацією Трампа. Сподіваюся, що ситуація зміниться», — зауважив він.

Раніше повідомлялося, що якщо президент США Дональд Трамп хоче все ж таки закінчити війну в Україні, дуже скоро йому доведеться ухвалити важке рішення.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп послабив позиції України на переговорах із Росією.